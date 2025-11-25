Đam mê ‘cây tỷ đô’, anh nông dân ở xứ cù lao thu hàng tỷ đồng mỗi năm

Một ngày trong tháng 11, anh Huỳnh Văn Hiệp (51 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, Vĩnh Long) tất bật chăm sóc vườn sầu riêng rộng 1,5ha.

Vốn xuất thân trong gia đình nông dân ở đất cù lao Thanh Bình, từ nhỏ, anh đã quen với việc trồng trọt, chăn nuôi.

Người đàn ông Vĩnh Long này luôn ấp ủ ước mơ làm giàu, làm chủ trên chính mảnh đất quê hương. Từ đó, anh tìm hiểu kỹ thuật trồng sầu riêng.

Anh Hiệp có niềm đam mê với cây sầu riêng. Anh thành công nhờ làm sầu riêng ra trái nghịch vụ. Ảnh: E.X

Anh Hiệp chia sẻ, từ trước năm 1995, anh đã dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ thuật trồng sầu riêng qua sách báo, đồng thời không ngại lặn lội đến tỉnh Tiền Giang (cũ) - vùng đất nổi tiếng với những vườn sầu riêng bạt ngàn để học hỏi kinh nghiệm.

Sau đó, anh bắt đầu cải tạo vườn tạp và trồng 200 cây sầu riêng giống khổ qua trên diện tích 1ha. Khi đó, đa số người dân địa phương vẫn ưu tiên trồng bưởi, anh Hiệp đã đi tiên phong với loại cây “tỷ đô” này. Tuy nhiên, năm 2016, giông lốc quét qua khiến vườn sầu riêng của anh gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Không chịu khuất phục, anh Hiệp nhanh chóng trồng mới, thay giống sang Ri6 và Mon Thong - 2 giống sầu riêng có giá trị kinh tế cao. Năm năm sau, cây bắt đầu cho trái ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Hiện anh Hiệp sở hữu 300 cây sầu riêng trên diện tích 1,5ha, với sản lượng khoảng 21 tấn quả mỗi năm, thu lợi nhuận lên đến 2,2 tỷ đồng.

Anh Hiệp nhận nhiều bằng khen của tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: E.X

Anh tiết lộ, bí quyết thành công nằm ở kỹ thuật chăm sóc bài bản gồm: trồng thưa (20-25 cây/1000m2); ưu tiên bón phân hữu cơ để giữ độ tơi xốp cho đất, kết hợp phân NPK để giúp cây bổ sung chất dinh dưỡng vào giai đoạn thúc trái.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tình trạng xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng, anh Hiệp đã chủ động thuê nhân công nạo vét ao, lót bạt trữ nước ngọt để tưới cho vườn trong mùa khô, giúp cây luôn đủ nước và phát triển tốt. Mô hình này đã được nhiều hộ nông dân trong xã áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, để tránh rớt giá do cung vượt cầu, anh chỉ xử lý ra hoa nghịch vụ theo đúng nhu cầu thị trường. Mỗi mùa thu hoạch, anh thuê từ 10-15 nhân công thu hái và đóng gói ngay tại các công ty thu mua, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tăng giá trị thương phẩm.

Không chỉ tập trung phát triển vườn nhà, anh Hiệp còn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cho bà con địa phương, giúp nhiều hộ nông dân thoát nghèo và nâng cao đời sống. Anh còn hỗ trợ vốn không tính lãi cho những hộ khó khăn mua cây giống sầu riêng, tạo việc làm và thu nhập bền vững.

Anh dự tính mở rộng diện tích trồng sầu riêng thêm 5.000m2 với giống Ri6 và Mon Thong để đón đầu xu hướng thị trường, củng cố vị trí vững chắc trên con đường làm giàu từ loại cây “vàng”.

Với những thành tích nổi bật, anh Hiệp đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen từ UBND xã Thanh Bình và UBND tỉnh Vĩnh Long trong các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi và xây dựng nông thôn mới. Gần đây nhất, anh vinh dự được Hội Nông dân Việt Nam bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025”.