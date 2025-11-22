Soi giá nhà tại khu cư xá ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa bán xong

Xác nhận trên truyền thông mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết đã hoàn tất việc bán căn biệt thự tại TPHCM với mức giá mong muốn.

Bên cạnh đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, chủ mới cho phép anh sử dụng căn biệt thự đến hết Tết Nguyên đán 2026 trong thời gian tìm nơi ở mới. Nguyên nhân bán căn nhà kỷ niệm là vì lý do cá nhân.

Biệt thự của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được nhiều người biết đến bởi mỗi dịp Giáng sinh, căn nhà lại được trang trí rất hoành tráng theo từng chủ đề khác nhau. Do đó, nơi đây trở thành tâm điểm của khu vực khi nhiều người kéo đến chụp ảnh lưu niệm.

Theo tìm hiểu, căn biệt thự của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có hai mặt tiền đường, tọa lạc tại giao lộ Thất Sơn - Hương Giang, phường Hoà Hưng (phường 15, quận 10 cũ), thuộc cư xá Bắc Hải.

Căn biệt thự có quy mô gồm tầng hầm và 5 tầng, có hồ bơi với tổng diện tích đất 378,06m2. Cách đây vài tháng, căn biệt thự này được rao bán với giá 115 tỷ đồng, tương đương 304 triệu đồng/m2.

Cư xá Bắc Hải là khu dân cư được hình thành trước năm 1975. Ban đầu, con đường chính tại khu này có tên là “Quân Sự”, đến năm 1969 đổi thành “Bắc Hải” và cái tên cư xá Bắc Hải bắt nguồn từ đó.

Cư xá Bắc Hải được quy hoạch theo mô hình bàn cờ, với các tuyến đường song song và vuông góc. Việc đặt tên đường cũng rất đặc biệt, các tuyến đường ngang mang tên các ngọn núi (như Trường Sơn, Ba Vì, Tam Đảo...), trong khi các tuyến dọc mang tên các dòng sông (như Cửu Long, Đồng Nai, Hương Giang...).

Sau năm 1975, cư xá Bắc Hải dần trở thành khu dân cư bình thường, với mật độ cư dân cao hơn. Nhiều hàng quán mọc lên, đặc biệt là các quán cà phê với không gian xanh, thoáng mát.

Một góc khu cư xá Bắc Hải nhìn từ trên cao. Ảnh: Nhật Thịnh

Là khu dân cư an ninh, yên tĩnh và rất gần trung tâm TPHCM, giá nhà tại cư xá Bắc Hải cũng thuộc nhóm đắt đỏ. Tại đây chủ yếu là loại hình nhà phố, cao từ 1-5 tầng.

Theo anh Lê Xuân Hải, môi giới nhà đất chuyên hoạt động tại khu cư xá Bắc Hải, giá nhà tại đây dao động từ 150-300 triệu đồng/m2 tùy vị trí và quy mô xây dựng. So với thời điểm cuối năm ngoái, giá bán đã tăng khoảng 10-15%.

Môi giới này cho biết đang chào bán căn nhà phố mặt tiền đường Bắc Hải có diện tích đất 140m2 và xây sẵn 5 tầng. Căn nhà đang cho thuê với giá 62 triệu đồng/tháng và chủ nhà muốn bán giá 28,5 tỷ đồng, tương ứng 203 triệu đồng/m2.

“Một căn khác cũng nằm trên mặt tiền đường Bắc Hải, diện tích đất 130m2 và đang cho thuê với giá 90 triệu đồng/tháng. Do cần tiền xử lý công việc nên gia chủ gửi bán giá 30 tỷ đồng, tương ứng 230 triệu đồng/m2”, anh Hải chia sẻ.

Khảo sát cho thấy một số căn nhà dù diện tích đất không lớn nhưng có hai mặt tiền đường lớn, phù hợp cho thuê mở cửa hàng hoặc văn phòng nên có giá khá cao. Chẳng hạn, căn nhà phố ngay giao lộ Bắc Hải - Châu Thới chỉ 90m2 nhưng giá chào bán lên đến 35 tỷ đồng, tương ứng 388 triệu đồng/m2.