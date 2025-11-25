Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 150,900 Bán 152,900

PNJ Mua 148,700 Bán 151,700

Tỷ giá

USD Mua 26,153 Bán 26,403

EUR Mua 29,625 Bán 31,187

Giá vàng hôm nay 25-11: Vàng thế giới tăng rất mạnh

Sự kiện: Giá vàng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Giá vàng hôm nay của thế giới tăng rất mạnh, khi thị trường chờ Mỹ công bố dữ liệu kinh tế.

Giá vàng hôm nay biến động mạnh

Giá vàng hôm nay biến động mạnh

Giá vàng hôm nay của thế giới chứng kiến cú bật mạnh hiếm thấy, khi vọt lên 4.136 USD/ounce lúc 6 giờ ngày 25-11, tăng 96 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.040 USD/ounce

Giá vàng hôm nay tăng mạnh do trong tuần này Mỹ bước vào giai đoạn công bố dữ liệu kinh tế dày đặc trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, đã thúc đẩy nhà đầu tư tạm thời trú ẩn vốn vào kim loại quý này

Một diễn biến đáng chú ý khác, giới phân tích quốc tế mới đây ước tính lượng vàng thực tế mà Trung Quốc mua vào (bao gồm cả kênh không chính thức) có thể cao hơn nhiều con số chính thức mà Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố.

Thông tin này có lẽ đã đưa dự trữ vàng thực tế của "gã khổng lồ" châu Á lên mức chỉ đứng sau Mỹ, củng cố vị thế ngày càng lớn của Trung Quốc trên thị trường vàng toàn cầu.

Với tuần giao dịch rút ngắn vì Lễ Tạ ơn và khối lượng dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ được công bố, giới đầu tư dự báo giá vàng tiếp tục biến động mạnh, nếu dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Ngược lại, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tạm dừng cắt giảm lãi suất đều có thể gây áp lực đáng kể lên giá vàng.

Giá vàng hôm nay 25-11: Vàng thế giới tăng rất mạnh - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/11/2025 06:31 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá vàng
Tuần tới, giá vàng ra sao?
Tuần tới, giá vàng ra sao?
Giá vàng tiếp tục giữ vững mốc hỗ trợ quan trọng trên 4.000 USD/ounce, nhưng nguy cơ giảm giá đang gia tăng khi kim loại quý này chưa thể vượt qua mức...
Xem thêm
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN