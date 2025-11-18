Không phải siêu xe hay bộ sưu tập nghệ thuật, đây là nơi giới siêu giàu đổ tiền vào

Các tỷ phú chọn đầu tư vào đội thể thao thay vì nghệ thuật hay xe hơi

Khảo sát của J.P. Morgan Private Bank với 111 nhà quản lý gia đình tỷ phú, đại diện cho hơn 500 tỷ USD tài sản, cho thấy 20% trong số này sở hữu cổ phần kiểm soát ở các đội thể thao, tăng từ 6% vào năm 2022. So với nghệ thuật (23%) và siêu xe (10%), các tài sản thể thao (34%) đang vượt trội trong danh mục đầu tư.

Andrew Cohen, Chủ tịch điều hành toàn cầu của J.P. Morgan Private Bank, cho biết giá trị các đội thể thao tiếp tục tăng nhờ hợp đồng bản quyền truyền hình và tài trợ, mang lại lợi nhuận cao hơn so với các hình thức “tài sản danh giá” truyền thống. Ông dự đoán xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới.

Ngoài lợi ích tài chính, sở hữu đội thể thao còn thỏa mãn “cảm giác khởi nghiệp” mà các sở thích khác không thể đem lại. Nhiều nhà quản lý gia đình trực tiếp tham gia vào hội đồng quản trị hoặc các hoạt động vận hành của đội, khác hẳn với việc chỉ trưng bày nghệ thuật hay siêu xe.

Sở hữu đội thể thao mang lại lợi ích gì ngoài tài chính?

Cohen cho biết nhiều nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Một động lực quan trọng là mang cả gia đình lại gần nhau thông qua việc sở hữu đội. Các nữ chủ sở hữu cũng thường nhấn mạnh việc ủng hộ thể thao nữ để “tạo sân chơi công bằng hơn”.

Sở hữu thể thao cho phép các nhà đầu tư trở thành “kiến trúc sư chủ động” thay vì chỉ là người đầu tư thụ động. Họ có cơ hội tham gia trực tiếp vào hoạt động vận hành, ra quyết định và thúc đẩy chiến lược phát triển, điều mà các loại tài sản khác khó đem lại.

Cohen cho biết khi giá trị đội thể thao tiếp tục tăng, thậm chí những cá nhân siêu giàu cũng có thể bị “đẩy ra ngoài” trong các cuộc đấu giá cổ phần kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn có cách để tham gia với mức đầu tư thấp hơn, như gia nhập nhóm sở hữu, mua cổ phần thiểu số, đầu tư vào sân vận động hoặc các lĩnh vực liên quan như dữ liệu thể thao và thương mại.

Một ví dụ điển hình là David Blitzer của Blackstone, người đầu tiên sở hữu cổ phần trong cả năm giải thể thao nam lớn tại Mỹ. Năm nay, thông qua văn phòng gia đình Bolt Ventures, ông đã đầu tư vào ít nhất sáu công ty thể thao, bao gồm chuỗi câu lạc bộ padel và ứng dụng cá cược, cho thấy các gia đình tỷ phú thường kết hợp nhiều cách tiếp cận trong đầu tư thể thao.