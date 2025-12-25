Bạn nên tiết kiệm bao nhiêu tiền lương?

Theo lời khuyên chung từ các chuyên gia tài chính, bạn nên dành khoảng 20% thu nhập của mình để tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu con số này quá cao so với khả năng hiện tại của bạn, vẫn có nhiều cách để bạn có thể bắt đầu tiết kiệm, dù chỉ là một khoản nhỏ. Điều quan trọng là tạo dựng được quỹ dự phòng để đối mặt với những khó khăn tài chính không ngờ đến trong cuộc sống.

Cuộc sống luôn tiềm ẩn những tình huống bất ngờ có thể gây áp lực tài chính, từ những việc nhỏ như thay lốp xe cho đến những chuyện lớn hơn như đi chăm sóc người thân bị bệnh. Nếu bạn không có quỹ dự phòng, những tình huống này có thể khiến bạn rơi vào vòng xoáy nợ nần. Theo một khảo sát năm 2024, cứ 4 người Mỹ thì có 1 người không có đủ tiền để tiết kiệm sau khi trả các hóa đơn hàng tháng. Việc xây dựng quỹ dự phòng có thể mang lại cho bạn sự yên tâm và giảm bớt căng thẳng khi gặp phải những chi phí bất ngờ.

Các chuyên gia cho rằng mục tiêu hữu ích là dành riêng 20% ​​thu nhập của bạn để tiết kiệm

Các chuyên gia khuyến nghị bạn nên có một quỹ dự phòng đủ để trang trải từ 3 đến 6 tháng chi phí sinh hoạt. Ví dụ, nếu bạn chi tiêu khoảng 4.000 USD mỗi tháng cho tiền thuê nhà, thực phẩm và các chi phí thiết yếu khác, thì quỹ dự phòng của bạn nên đạt từ 12.000 đến 24.000 USD. Nếu con số này vượt ngoài khả năng của bạn, hãy bắt đầu bằng một khoản nhỏ hơn, như 1.000 USD hoặc thậm chí 100 USD, để tạo nền tảng tài chính ổn định hơn.

Việc tiết kiệm cho hưu trí là cần thiết, và các chuyên gia khuyến cáo bạn nên tiết kiệm từ 10% đến 15% thu nhập cho mục tiêu này. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu tiết kiệm muộn, con số này có thể cần phải cao hơn. Nếu công ty bạn có chương trình đóng góp vào quỹ hưu trí, hãy tận dụng nó để giảm bớt gánh nặng tài chính. Ví dụ, nếu công ty bạn đóng góp thêm 5% lương vào quỹ hưu trí, bạn chỉ cần tiết kiệm 5% lương của mình để đạt mục tiêu 10% tổng thu nhập hàng năm.

Nếu bạn sống ở nơi có chi phí cao hoặc phải đối mặt với các chi phí lớn khác, việc dành 20% thu nhập cho tiết kiệm có thể là một thách thức. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể bắt đầu từ những khoản nhỏ, như 5 USD hay 10 USD mỗi tháng. Những chiến lược như mở tài khoản tiết kiệm lãi suất cao, tăng thêm thu nhập hoặc sử dụng các công cụ tiết kiệm tự động có thể giúp bạn tạo quỹ tiết kiệm dễ dàng hơn mà không cần phải thay đổi nhiều thói quen chi tiêu hàng ngày.