Vợ chồng tiền ai nấy tiêu chưa hẳn đã tốt!

Vợ mệt mỏi vì tiền ai nấy tiêu, không dám mua sắm để tiết kiệm phòng ốm đau

Tài chính trong hôn nhân là vấn đề đau đầu của nhiều cặp đôi. Thông thường ở gia đình Việt, người vợ thường được giao nhiệm vụ "tay hòm chìa khoá", quán xuyến tài chính, vun vén chi tiêu trong gia đình. Cũng có trường hợp 2 vợ chồng tiền ai nấy tiêu chứ không quy về một mối.

Tuy nhiên, sau một thời gian tận hưởng cuộc sống tự do tiền ai người ấy tiêu, một số người nhận ra hình như cuộc sống hôn nhân của vợ chồng mình đang có vấn đề. Câu chuyện của một người vợ đăng trên nhóm về tài chính cá nhân mới đây là trường hợp điển hình.

Người vợ chia sẻ câu chuyện chi tiêu trong gia đình theo kiểu tiền ai nấy tiêu.

Người vợ cho biết cô 32 tuổi, vợ chồng theo chủ nghĩa tiền ai người ấy tiêu. Do lương cao hơn nên người chồng chịu trách nhiệm chi trả các khoản ăn uống, điện nước, tiền học chính, học thêm cho 2 bạn nhỏ. Người vợ chỉ cần lo cho bản thân, chi tiêu lặt vặt và góp thêm 5 triệu/tháng để trả góp tiền mua nhà.

Dù là chi cho bản thân, với mức lương 15 triệu/tháng, thì cô thấy vẫn chưa đủ. “Do nhà em theo chủ nghĩa tiền ai người ấy tiêu nên em rất ngại khi phải hỏi tiền chồng”, cô chia sẻ.

Để có khoản tiết kiệm của riêng mình để phòng ốm đau và các việc lặt vặt bên ngoại, cô gần như phải cắt giảm hết các khoản quần áo, mỹ phẩm, làm đẹp. Chỉ khi nào có khoản thưởng các dịp 30/4, 2/9, tiền nghỉ mát hoặc các ngày lễ chồng ting ting,… thì mới mua sắm cho bản thân. Điều đó khiến cô cảm thấy tù túng và mệt mỏi. Cô nàng cũng hỏi cộng đồng mạng cách để tăng thu nhập.

Trong phần bình luận của bài đăng, phần lớn mọi người đều đặt ra "nhiều dấu hỏi" với cách gia đình này minh bạch tài chính. Đồng ý là vợ chồng có thể "tiền ai người ấy tiêu" nếu thích, và chỉ chung tiền mua nhà hay các tài sản lớn khác. Nhưng việc không có tiền tiết kiệm chung, đến mức cô vợ phải tự lo tiền tiết kiệm để phòng khi ốm đau hay có việc đột xuất, thì quả thực hơi lạ: “Vợ chồng mà tài chính riêng biệt thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đồng lòng”, “Vậy thì gọi là sống chung chứ đâu phải là mục đích của hôn nhân gia đình”. “Nếu mà đưa vợ tay hòm chìa khoá thì đa số hôn nhân bền hơn. Còn tiền ai người ấy tiêu xác định là hôn nhân không bền vững được”.

Cũng có người khuyên cô nàng nên tìm cách gia tăng thu nhập, vì chồng lo ăn uống, điện nước, tiền học cho con đã là một khoản tiền khá lớn. Nếu muốn thoải mái mua sắm thì nên nâng cao trình độ để có mức lương như mong muốn.

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu, nên hay không?

Chị Thu Ngọc (Hà Nội) chia sẻ câu chuyện tương tự của bản thân. Lúc đầu chị thấy rất thoải mái với cách sống tiền ai người đó giữ. Nhưng khi biến cố xảy ra, chị mới thấy, nếu vợ chồng sống quá sòng phẳng, rạch ròi thì ngày càng xa cách nhau.

Theo lời kể, bố chị Ngọc gặp tai nạn và cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Bố mẹ khó khăn nên chỉ trông vào cô con gái, vì vậy chị Ngọc phải đứng ra lo liệu mọi việc.

Kẹt nỗi là chị mới vét sạch tiền cùng bạn hùn vốn đầu tư một dự án bất động sản nên chưa biết xoay xở thế nào. Chia sẻ điều này với chồng để mong cùng tìm cách giải quyết, chị ngỡ ngàng khi nhận được thái độ thản nhiên của người đầu ấp tay gối với mình. Anh bảo, anh có tiền tiết kiệm để đổi xe ô tô, nên anh sẽ cho chị vay, với điều kiện phải trả lãi.

Trong khi đó, chị Hương lại ủng hộ việc vợ chồng tiền ai nấy giữ. Mỗi tháng chồng chị Hương đóng tiền học cho con, mua sắm các thứ đồ dùng trong nhà. Còn chị Hương đóng tiền nhà, tiền điện nước, ăn uống, giúp việc. Nói chung hai khoản cũng tương đương nhau.

Hàng tháng, hai người cùng gửi một khoản bằng nhau vào tài khoản chung, có tin nhắn thông báo đến số điện thoại của cả hai để làm tiết kiệm chung. Số tiền còn lại, ai thích tiêu gì thì tiêu, người kia không ý kiến.

Theo chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân Nguyễn Thu Giang, có 3 mô hình tài chính thường gặp trong các gia đình, phân loại dựa trên mức độ giảm dần về việc chia sẻ thông tin và mục tiêu tài chính. Mỗi mô hình lại có ưu và nhược điểm riêng.

Bà Thu Giang ví von 3 mô hình tài chính hôn nhân với 3 phân khúc căn hộ hạng A, B, C.

Ở mô hình tài chính "căn hộ hạng A", vợ chồng công khai minh bạch 100% tài chính (bao gồm thu nhập, chi tiêu, tài sản), cùng hướng tới mục tiêu chung.

Theo bà Thu Giang, mô hình này thường gặp ở các cặp vợ chồng có năng lực kiếm tiền tương đương nhau. Ưu điểm lớn nhất là đồng vợ đồng chồng trong mục tiêu tài chính, trong tất cả nguồn thu nhập để có thể tối ưu tổng thu nhập nhằm tích lũy.

Được đánh giá là một mô hình lý tưởng trong tài chính hôn nhân, tuy nhiên nó cũng tiềm ẩn áp lực về mặt tinh thần. Việc minh bạch tài chính 100% có thể dẫn đến áp lực do không có khoảng không nhất định để họ được tự quyết về mặt tài chính.

“Bên cạnh có những khoản chung, vẫn nên cho phép mỗi người được có những khoản riêng nhất định, miễn là các khoản này chính đáng và trong giới hạn đặt ra”, nữ chuyên gia bày tỏ.

Ở mô hình “căn hộ hạng B”, mỗi người được phân chia nhiệm vụ tài chính cụ thể ngay từ khi kết hôn. Ví dụ người này được phân công trả nợ, người kia phân công đầu tư, sau một thời gian đầu tư không thành công thì bị tước quyền, giao quyền quản lý đầu tư cho người kia.

Còn mô hình tài chính “căn hộ hạng C” (hay được gọi là “riêng lẻ ăn khỏe”), trên thực chất lại không hề khỏe như cái tên của nó.

“Mình không mong mọi người sẽ gặp phải đâu. Thật ra nó không khỏe chút nào hết”, bà Thu Giang nói.

Ở mô hình này, tiền ai người nấy giữ, tài sản của ai người nấy quản. 2 vợ chồng hầu như không bao giờ nói chuyện với nhau về tài chính trong gia đình.

Chuyên gia Thu Giang chia sẻ thêm, có 5 nguyên tắc vàng giúp tài chính hôn nhân được khỏe mạnh.

Nguyên tắc đầu tiên, chúng ta phải thảo luận tài chính với nhau. Vợ chồng cần hiểu rằng tiền không xấu, nên việc nói chuyện về tiền không làm chúng ta kém sang hoặc kém lãng mạn.

Thứ 2 là chúng ta phải đặt ra mục tiêu chung. Có nhiều mục tiêu sẽ lớn hơn rất nhiều so với khoản thu nhập hàng tháng. Do đó 2 vợ chồng phải gom hết các nguồn lực về một chỗ và nắn dòng tiền để hướng tới mục tiêu chung đó.

Nguyên tắc thứ 3 trong quản lý tài chính hôn nhân là minh bạch. Trừ một số trường hợp đặc biệt thì trong thời kỳ hôn nhân, tài sản và nợ sinh ra trong thời kỳ đó, là tài sản và nợ chung. Thế nên người kia cũng có quyền được biết để có quyết định hợp lý.

Nguyên tắc thứ 4 là 2 người phải hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng là duy trì tài khoản riêng, miễn là chính đáng và không vượt quá mức độ nhất định.