Ai là người giàu nhất trong giới chủ thể thao Mỹ?

Giá trị tài sản của các ông chủ CLB thể thao Mỹ tăng mạnh

Sự bùng nổ của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, cùng đà tăng giá cổ phiếu các tập đoàn lớn đã giúp tài sản của nhiều ông chủ CLB thể thao tại Mỹ gia tăng chóng mặt. Điển hình là Henry Samueli, đồng sáng lập Broadcom và chủ sở hữu Anaheim Ducks. Trong ba năm, tài sản của ông tăng gấp 4 lần, đạt 27,7 tỷ USD. Giá trị đội Ducks cũng tăng tới 1.800% kể từ khi ông mua lại với giá 70 triệu USD năm 2005, nay ước tính 1,3 tỷ USD.

Samueli không phải trường hợp duy nhất. Robert Pera, ông chủ Memphis Grizzlies, chứng kiến cổ phiếu Ubiquiti tăng vọt, khiến tài sản cá nhân tăng 140% trong một năm, lên 24 tỷ USD. Dù Grizzlies là đội bóng rổ có giá trị thấp nhất NBA, giá trị của CLB này vẫn tăng thêm khoảng 600 triệu USD.

Steve Ballmer của Los Angeles Clippers đứng đầu danh sách của Mỹ trong năm thứ 11 liên tiếp và cũng đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng chủ sở hữu thể thao toàn cầu vào tháng 4.

Khối tài sản khổng lồ của người giàu nhất giới ông chủ thể thao Mỹ

Đứng đầu danh sách là Steve Ballmer – cựu CEO Microsoft và chủ sở hữu Los Angeles Clippers – với 153 tỷ USD. Đây là năm thứ 11 liên tiếp ông dẫn đầu bảng xếp hạng tại Mỹ, đồng thời giữ ngôi số 1 thế giới. Ballmer hiện giàu hơn 35 tỷ USD so với người đứng thứ hai, Rob Walton (118 tỷ USD), người thừa kế Walmart và chủ sở hữu Denver Broncos.

Sự chênh lệch tài sản cho thấy sức mạnh vượt trội của Ballmer, đặc biệt khi cổ phiếu Microsoft tăng 21% chỉ trong một năm. Cựu CEO 69 tuổi cũng đang đẩy mạnh nguồn thu của Clippers nhờ sân vận động mới Intuit Dome, thay thế nơi chia sẻ với Lakers trước đây.

Tổng cộng 20 ông chủ thể thao giàu nhất nước Mỹ hiện nắm 607 tỷ USD tài sản, tăng từ 504 tỷ USD của năm ngoái. Họ sở hữu cổ phần kiểm soát tại 11 đội NBA, 8 đội NFL, 5 đội MLS, 4 đội NHL, cùng một số CLB bóng đá châu Âu và bóng chày.

Ngưỡng để góp mặt vào top 20 đã tăng lên 10,1 tỷ USD – cao hơn 53% so với chỉ ba năm trước. Micky Arison (Miami Heat) và Tom Gores (Detroit Pistons) chạm đúng ngưỡng này để góp mặt. Trong khi đó, một số cái tên như Mat Ishbia (Phoenix Suns) hay John Malone (Atlanta Braves) bị loại do tài sản sụt giảm hoặc thay đổi phương pháp tính toán của Forbes.

Dù hầu hết đều giàu lên, vẫn có ngoại lệ. Dan Gilbert, ông chủ Cleveland Cavaliers, mất 19% tài sản trong năm qua, còn 26,7 tỷ USD, song vẫn an toàn trong top 20.