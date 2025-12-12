Hơn 50 tỷ USD rót vào Ấn Độ chỉ trong 24 giờ: Điều gì đang xảy ra?

Ấn Độ trở thành tâm điểm đầu tư mới của Big Tech

Hấp lực lớn nhất của Ấn Độ nằm ở ba yếu tố: nguồn lực dồi dào để xây dựng trung tâm dữ liệu, lực lượng nhân sự công nghệ khổng lồ, và một thị trường số đang mở rộng nhanh. Đây là nền tảng khiến Big Tech liên tục tăng mức đầu tư, nhất là trong lĩnh vực đám mây và AI.

Trong chưa đầy 24 giờ, Microsoft và Amazon đã cam kết hơn 50 tỷ USD cho hạ tầng AI và cloud. Intel cũng thông báo kế hoạch sản xuất chip tại Ấn Độ, tận dụng nhu cầu PC đang tăng và tốc độ ứng dụng AI nhanh chóng tại đây.

Dù còn tụt lại so với Mỹ và Trung Quốc trong việc phát triển mô hình AI nền tảng, Ấn Độ sở hữu thế mạnh vượt trội ở tầng ứng dụng và nhân lực triển khai. Điều này biến nước này thành thị trường giàu tiềm năng để Big Tech mở rộng hoạt động.

Theo ông S. Krishnan, Thư ký Bộ Điện tử và CNTT Ấn Độ, doanh nghiệp muốn ứng dụng AI hiệu quả không chỉ cần mô hình hay sức mạnh tính toán, mà cả hệ sinh thái ứng dụng và lực lượng kỹ sư quy mô lớn. Đây chính là lĩnh vực mà Ấn Độ có ưu thế.

Ấn Độ hiện nằm trong top 4 quốc gia có hệ sinh thái AI năng động nhất (theo Stanford). Trên GitHub, các lập trình viên Ấn Độ chiếm 24% tổng số dự án toàn cầu – mức cao nhất thế giới.

Microsoft tận dụng lợi thế này bằng khoản đầu tư 17,5 tỷ USD trong 4 năm nhằm mở rộng hạ tầng hyperscale, tích hợp AI vào các nền tảng quốc gia và đào tạo lực lượng lao động. Amazon cũng tăng tốc, công bố kế hoạch đầu tư thêm hơn 35 tỷ USD sau khi đã rót 40 tỷ USD trước đó.

Vì sao các hãng công nghệ toàn cầu coi Ấn Độ là “công xưởng” cho ứng dụng AI?

Theo các chuyên gia, cơ hội lớn nhất của Ấn Độ nằm ở việc phát triển ứng dụng – nơi tạo ra doanh thu thực sự cho các công ty AI. Với lượng người dùng số khổng lồ, doanh nghiệp có thể thử nghiệm, tinh chỉnh và triển khai sản phẩm ở quy mô chưa từng có.

Cùng lúc, Google, OpenAI và Perplexity đều tung các công cụ AI miễn phí cho hàng triệu người dùng Ấn Độ, vừa để kiểm thử, vừa để xây dựng thói quen sử dụng. Google thậm chí lên kế hoạch đầu tư 15 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu cho một “AI hub” tại miền Nam Ấn Độ.

Theo Tarun Pathak (Counterpoint Research), quy mô đầu tư khổng lồ giúp Microsoft có “lợi thế tiên phong” trong các trung tâm dữ liệu nhiều GPU – thứ đang rất hiếm trên toàn cầu. Điều này khiến Azure trở thành nền tảng AI ưa thích cho khối doanh nghiệp tại Ấn Độ.

So với các trung tâm dữ liệu lâu đời như Singapore hay Nhật Bản, Ấn Độ có diện tích lớn hơn, giá điện thấp hơn và tốc độ phát triển năng lượng tái tạo nhanh – yếu tố sống còn cho các trung tâm dữ liệu tiêu thụ điện khổng lồ.

Ngoài chi phí cạnh tranh, nhu cầu trong nước đang bùng nổ nhờ thương mại điện tử, chuyển đổi số doanh nghiệp, và khả năng chính phủ áp dụng quy định yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong nước. Điều này tạo nên “điểm rơi hoàn hảo” cho làn sóng đầu tư.

Theo chuyên gia Deepika Giri (IDC), Ấn Độ là một trong các thị trường chi tiêu AI tăng nhanh nhất châu Á – Thái Bình Dương. Thách thức lớn nhất hiện nay chính là thiếu hạ tầng tính toán phù hợp cho chạy mô hình AI, và Big Tech đang lao vào lấp khoảng trống này.

Trước đây, hầu hết trung tâm dữ liệu tập trung tại Mumbai và Chennai vì gần tuyến cáp biển. Nhưng xu hướng mới đang dịch chuyển về các “thủ phủ công nghệ” như Bangalore, Hyderabad và Pune – nơi có lực lượng kỹ sư tập trung và nhu cầu dịch vụ lớn.

Theo ông Krishnan, các tập đoàn đang xây trung tâm dữ liệu tại Ấn Độ không chỉ để phục vụ trong nước mà còn để vận hành cho thị trường toàn cầu. Điều này củng cố vị thế của Ấn Độ như một “điểm đặt hạ tầng” quan trọng của kỷ nguyên AI.