Quốc gia châu Á này chi 18 tỷ USD để xây dựng ngành công nghiệp chip

Năm 2022, khi Mỹ siết chặt xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc, một làn sóng toàn cầu hướng tới “tự chủ bán dẫn” đã bắt đầu. Với Ấn Độ, đây được coi là cơ hội lớn để giảm phụ thuộc nhập khẩu, đảm bảo nguồn cung chip cho các ngành chiến lược và giành thêm thị phần trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu vốn đang dịch chuyển khỏi Trung Quốc.

Ấn Độ là một trong những thị trường tiêu thụ điện tử lớn nhất thế giới, nhưng đến nay gần như không có ngành công nghiệp chip nội địa. Chương trình “Sứ mệnh Bán dẫn” của New Delhi đặt tham vọng xây dựng toàn bộ chuỗi giá trị – từ thiết kế, sản xuất, kiểm thử đến đóng gói – ngay trên đất Ấn.

Đến nay, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt 10 dự án bán dẫn với tổng vốn 1,6 nghìn tỷ rupee (tương đương 18,2 tỷ USD), bao gồm hai nhà máy chế tạo chip và nhiều cơ sở kiểm thử, đóng gói. Bên cạnh đó, nước này còn có nguồn nhân lực kỹ sư dồi dào đang làm việc cho các công ty thiết kế chip quốc tế.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chỉ riêng vốn đầu tư và nhân lực là chưa đủ. Để hình thành một ngành công nghiệp bền vững, Ấn Độ cần xây dựng hệ sinh thái sâu rộng, bao trùm chính sách thuế, thương mại, lao động, luật hải quan và cả cơ sở hạ tầng.

Một cỗ máy robot đang sản xuất chip bán dẫn tại một gian hàng để giới thiệu với các nhà đầu tư trong Hội nghị thượng đỉnh đầu tư Advantage Assam 2.0 tại Guwahati, Ấn Độ, vào ngày 25/2/2025.

Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra những chính sách gì?

Đầu năm nay, New Delhi tung ra chính sách hỗ trợ sản xuất linh kiện điện tử trong nước, nhằm giải quyết “nút thắt cổ chai” về nhu cầu tiêu thụ chip. Trước đó, Ấn Độ thiếu hẳn các công ty sản xuất linh kiện như camera điện thoại, khiến các nhà máy chip khó tìm khách hàng nội địa.

Ngoài ra, thay vì chỉ ưu đãi cho các nhà máy sản xuất chip tiên tiến dưới 28nm, chính phủ hiện hỗ trợ tới 50% chi phí cho tất cả dự án chế tạo, kiểm thử và đóng gói chip, bất kể kích thước. Điều này giúp Ấn Độ thu hút thêm sự quan tâm từ các công ty bán dẫn của Đài Loan, Anh, Mỹ và Hàn Quốc.

Hiện nay, dự án lớn nhất là nhà máy bán dẫn trị giá 910 tỷ rupee (11 tỷ USD) của Tata Electronics tại bang Gujarat, hợp tác cùng Powerchip (Đài Loan). Nhà máy này sẽ sản xuất chip cho nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, ô tô, điện toán và lưu trữ dữ liệu.

Ngoài ra, một liên doanh giữa công ty Clas-SiC Wafer Fab (Anh) và SiCSem (Ấn Độ) cũng đang xây dựng nhà máy bán dẫn hợp chất tại bang Odisha. Các loại chip này có thể ứng dụng trong quốc phòng, xe điện, thiết bị dân dụng và năng lượng tái tạo.

Ấn Độ gặp những thách thức nào?

Các chuyên gia PwC cảnh báo ba đến bốn năm tới sẽ mang tính quyết định. Ngoài vốn và chính sách, Ấn Độ cần vượt qua nhiều rào cản hạ tầng: vị trí nhà máy phải tránh động đất, lũ lụt, có kết nối giao thông ổn định, đồng thời bảo đảm nguồn cung hóa chất siêu tinh khiết cho sản xuất chip.

Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Ấn Độ lại hướng nhiều hơn tới mảng kiểm thử và đóng gói chip (OSAT), vốn có chi phí đầu tư thấp hơn nhưng vẫn mang lợi nhuận cao. Đây có thể là “cửa ngõ” giúp Ấn Độ bước vào ngành công nghiệp toàn cầu, dù việc sản xuất chip tiên tiến nhất như loại 2nm vẫn còn xa vời.

Ấn Độ vốn đã có kinh nghiệm trong mảng thiết kế chip từ những năm 1990, với nhiều kỹ sư làm việc cho các tập đoàn quốc tế. Tuy nhiên, phần lớn công việc được giao vẫn chỉ dừng ở khâu kiểm thử và xác thực thiết kế phụ, trong khi quyền sở hữu trí tuệ cốt lõi lại nằm tại Mỹ, Đài Loan hay Singapore.

Một số chuyên gia đề xuất Ấn Độ cần cập nhật luật sở hữu trí tuệ, tăng cường cơ chế bảo vệ và khuyến khích sáng tạo nếu muốn trở thành trung tâm thiết kế chip cạnh tranh với Mỹ, châu Âu hay Đài Loan (Trung Quốc).