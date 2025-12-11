Giá dầu rơi xuống đáy từ tháng 10

Giá dầu Brent đã trượt xuống dưới mốc 62 USD/thùng, xóa sạch đà tăng nhẹ trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thị trường chứng khoán và các tài sản rủi ro toàn cầu đồng loạt giảm, sau loạt báo cáo lợi nhuận kém tích cực, khiến tâm lý nhà đầu tư suy yếu rõ rệt.

Trong khi nguy cơ căng thẳng Mỹ – Venezuela leo thang đáng lẽ có thể tạo lực đẩy cho giá dầu, hiệu ứng này bị “nuốt chửng” bởi bức tranh vĩ mô xấu đi. Việc Mỹ chặn bắt và tịch thu một tàu dầu thô lớn của Venezuela - hành động mà Caracas gọi là “cướp biển” - không đủ mạnh để đảo chiều xu hướng giảm của thị trường.

Venezuela, dù sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, hiện chủ yếu xuất khẩu khoảng 586.000 thùng/ngày sang Trung Quốc, song nguồn cung này vẫn chưa tạo ra tác động đáng kể lên thị trường vốn đang thừa cung.

Tồn kho tăng, nhu cầu yếu

Triển vọng cung – cầu tiếp tục nghiêng về phía bất lợi cho giá dầu. Sản lượng tăng từ OPEC+ và khu vực châu Mỹ đang vượt xa tốc độ tăng nhu cầu vốn chỉ ở mức khiêm tốn, khiến nguy cơ dư cung ngày càng rõ nét.

Báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mang lại đôi chút lạc quan khi cơ quan này điều chỉnh giảm dự báo dư cung kỷ lục. Tuy vậy, họ vẫn cho rằng 2026 sẽ chứng kiến mức dư cung đáng kể, dù Trung Quốc có thể tiếp tục mua mạnh và rủi ro địa chính trị giúp phần nào hạn chế lượng dư cung ngoài Trung Quốc.

Các phân tích của Citigroup cũng nhấn mạnh rằng tồn kho toàn cầu năm 2026 nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn 2025, khi sản lượng tiếp tục vượt qua mức tiêu thụ, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu thế giới chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ.

Yếu tố địa chính trị đang ảnh hưởng thế nào tới thị trường dầu?

Trong khi thị trường chú ý tới căng thẳng Mỹ – Venezuela, một điểm nóng khác lại nằm ở cuộc xung đột Nga – Ukraine. Ukraine gần đây đã tấn công một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” liên quan đến thương mại dầu mỏ của Nga.

Tính từ cuối tháng trước đến nay, đã có ít nhất năm vụ tấn công nhằm vào các tàu có liên quan đến Nga. Các động thái này làm tăng thêm rủi ro gián đoạn nguồn cung, nhưng chưa đủ để xoay chuyển xu hướng giảm khi thị trường vẫn đang chịu áp lực mạnh từ dư cung toàn cầu.

Dù môi trường địa chính trị luôn chứa đựng khả năng đảo chiều bất ngờ, giới phân tích nhận định các cuộc tấn công hiện tại chủ yếu tác động cục bộ, trong khi xu hướng cung vượt cầu vẫn là yếu tố chi phối giá dầu trong ngắn hạn.