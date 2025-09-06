Lãnh đạo công nghệ hứa rót vốn khủng, ông Trump hân hoan tại bữa tiệc Nhà Trắng

Bữa tiệc tối tại phòng ăn tiệc của Nhà Trắng đánh dấu một dịp hiếm hoi các CEO và nhà sáng lập của những công ty công nghệ giá trị nhất thế giới cùng ngồi lại. Mục tiêu chính là thảo luận về cách thúc đẩy Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực AI.

Tổng thống Trump mở màn bằng việc cam kết hỗ trợ năng lượng cho các trung tâm dữ liệu – vốn tiêu tốn điện khổng lồ trong làn sóng AI bùng nổ. “Chúng tôi đang giúp các bạn rất nhiều về năng lực điện, giấy phép và hạ tầng,” ông Trump nói, đồng thời khẳng định Mỹ “đang bỏ xa Trung Quốc” trong cuộc đua này.

Ngoài Zuckerberg và Cook, bữa tiệc còn có sự góp mặt của Sundar Pichai và Sergey Brin (Google), Sam Altman (OpenAI), Satya Nadella và Bill Gates (Microsoft), Safra Catz (Oracle), Lisa Su (AMD). Đây là nhóm những người đang định hình tương lai AI toàn cầu.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng tham gia, trước đó trong ngày bà đã chủ trì một buổi thảo luận riêng về AI, kêu gọi các lãnh đạo công nghệ hợp tác để thúc đẩy sự phát triển có trách nhiệm.

Ban đầu, sự kiện dự kiến diễn ra tại Vườn Hồng mới được cải tạo nhưng do thời tiết xấu, buổi tiệc đã được chuyển vào trong Nhà Trắng.

Tổng thống Donald Trump tổ chức tiệc tối với Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại phòng ăn của Nhà Trắng.

Các công ty đã cam kết đầu tư bao nhiêu vào AI tại Mỹ?

Mark Zuckerberg, CEO Meta, cho biết công ty ông sẽ chi “ít nhất 600 tỷ USD” đến năm 2028 để xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu và AI tại Mỹ. Tim Cook cũng khẳng định Apple nâng cam kết đầu tư sản xuất nội địa lên mức 600 tỷ USD, trong đó có thêm 100 tỷ USD vừa công bố.

Ông Trump nhấn mạnh một dự án trung tâm dữ liệu trị giá 50 tỷ USD mà Meta đang triển khai ở Louisiana như minh chứng cho làn sóng đầu tư mới. Ông gọi những con số này là “khổng lồ” và khẳng định các khoản chi này sẽ giúp Mỹ duy trì lợi thế vượt trội so với đối thủ toàn cầu.

Chính quyền Trump đưa ra những ưu đãi gì?

Nhà Trắng đang triển khai một kế hoạch toàn diện do “Sa hoàng AI” David Sacks – một nhà đầu tư công nghệ ở Thung lũng Silicon – dẫn dắt. Kế hoạch tập trung vào ba trụ cột: nới lỏng quy định về AI, tăng cường nghiên cứu và phát triển, đồng thời mở rộng sản xuất năng lượng trong nước để phục vụ các trung tâm dữ liệu.

Ngoài ra, ông Trump cho biết những công ty cam kết xây dựng tại Mỹ có thể được miễn trừ một số loại thuế quan, ví dụ như thuế nhập khẩu chất bán dẫn. Điều này lý giải vì sao Apple, với khoản cam kết lớn, sẽ “ở vị thế rất tốt” để tránh các mức thuế mới.