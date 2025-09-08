Hoàn thuế ra sao nếu ông Trump thua kiện tại Tòa án Tối cao?

Doanh nghiệp đối mặt quy trình hoàn thuế phức tạp

Nếu Tòa án Tối cao giữ nguyên phán quyết rằng các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump là bất hợp pháp, chính phủ liên bang Mỹ có thể phải hoàn trả hơn 210 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhập khẩu đã nộp thuế theo Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Tổng thống Donald Trump

Tuy nhiên, người dân Mỹ, dù chịu tác động từ giá hàng hóa tăng do thuế quan, gần như chắc chắn sẽ không được hưởng lợi từ khoản hoàn thuế này. Theo luật sư thương mại Luis Arandia tại hãng luật Barnes & Thornburg, chỉ các nhà nhập khẩu trực tiếp nộp thuế tại hải quan mới có tư cách pháp lý để đòi lại tiền.

Quy trình hoàn thuế không hề đơn giản. Tháng 5/2025, khi Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ phán quyết việc sử dụng IEEPA để áp thuế là bất hợp pháp, luật sư Thomas Beline (Cassidy Levy Kent) nhận được nhiều câu hỏi từ khách hàng về thời điểm nhận lại tiền.

Ông khuyên doanh nghiệp nên chủ động nộp đơn khiếu nại hành chính lên Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ để ngăn các khoản thuế được quyết toán hoàn toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xin hoàn thuế sau này. Chuyên gia Ted Murphy (Sidley Austin) cho rằng chính phủ khó tự động hoàn tiền, và các doanh nghiệp có thể phải nộp đơn yêu cầu hoặc thậm chí khởi kiện. Clinton Yu (Barnes & Thornburg) nhấn mạnh doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng từ để đảm bảo quyền lợi.

Rủi ro và thách thức pháp lý

Việc hoàn trả hàng trăm tỷ USD cho hàng nghìn doanh nghiệp được xem là “nỗ lực hành chính lớn nhất” trong lịch sử chính phủ Mỹ, theo Luis Arandia. Một số vấn đề chưa rõ ràng, như liệu chính phủ có phải trả lãi cho số thuế thu sai hay không.

Tổng thống Trump phản đối mạnh mẽ việc hoàn thuế, cảnh báo trên mạng xã hội tháng 8/2025 rằng điều này có thể đẩy Mỹ vào “Đại Khủng hoảng 1929 lần nữa”. Ông nhấn mạnh các khoản thuế là nguồn thu quan trọng để bù đắp chi phí cho “Đạo luật To đẹp” được ký ngày 4/7.

Brent Skorup (Viện Cato) dự đoán nếu thua kiện, chính quyền Trump sẽ viện dẫn nhiều lý do để trì hoãn hoặc phản đối hoàn thuế, dẫn đến hàng loạt vụ kiện liên quan đến đối tượng và bản chất hoàn thuế. Bộ Tài chính Mỹ hiện chưa bình luận về cách xử lý nếu Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết bất lợi.

Hai tòa án trước đó (Tòa Thương mại Liên bang New York và Tòa Phúc thẩm khu vực Washington) đã phán quyết nhiều mức thuế của ông Trump là bất hợp pháp, nhưng cho phép duy trì đến 14/10 để kháng cáo. Nếu thua kiện, quy trình hoàn thuế sẽ là thách thức lớn về mặt hành chính và pháp lý.