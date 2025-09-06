Ông Trump thúc giục châu Âu ngừng mua dầu Nga và gia tăng sức ép với Trung Quốc

Trong cuộc họp trực tuyến hôm thứ Năm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu thuộc “Liên minh tự nguyện” – nhóm các nước cam kết hỗ trợ Kyiv – ông Trump nhấn mạnh rằng châu Âu phải chấm dứt nhập khẩu dầu Nga.

Theo một quan chức Nhà Trắng, chỉ trong một năm, Liên minh châu Âu đã chi khoảng 1,1 tỷ euro cho nhiên liệu Nga, nguồn tiền trực tiếp nuôi dưỡng cho xung đột. Việc cắt nguồn thu từ dầu mỏ được coi là biện pháp hiệu quả nhất để làm suy yếu khả năng tài chính của Moscow.

Ông Trump đồng thời cho rằng chỉ khi châu Âu thực hiện bước đi quyết liệt này, các nỗ lực đàm phán hòa bình mới có thêm trọng lượng.

Các đơn vị bơm dầu được nhìn thấy ở Kazan, Nga, vào tháng 7.

Vì sao Trung Quốc cũng bị đưa vào tầm ngắm?

Theo Nhà Trắng, ông Trump yêu cầu các lãnh đạo châu Âu gây áp lực kinh tế lên Trung Quốc, vì Bắc Kinh được cho là đang hỗ trợ tài chính gián tiếp cho Nga.

Việc nhắm vào cả Nga và Trung Quốc phản ánh cách tiếp cận cứng rắn hơn của Washington trong bối cảnh ông Trump thất vọng về tiến triển chậm chạp sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin ở Alaska. Ông đang cân nhắc mức độ can dự cá nhân vào một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine cũng kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp và tăng thuế thương mại với mọi quốc gia còn giao thương với Nga, coi đây là cách để bóp nghẹt nền kinh tế Moscow.

Mỹ sẽ tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine ra sao?

Tháng trước, ông Trump cam kết sẽ tham gia vào cơ chế bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine, song các quan chức trong chính quyền – như Ngoại trưởng Marco Rubio – khẳng định châu Âu phải đóng vai trò chính.

Mỹ được cho là sẵn sàng đóng một vai trò giới hạn, có thể bao gồm việc triển khai máy bay hỗ trợ trên không, nhưng ông Trump đã loại trừ khả năng đưa bộ binh tới Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng khẳng định Mỹ là “mạng lưới an ninh” không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa đưa ra chi tiết cụ thể về loại bảo đảm an ninh nào sẽ được áp dụng, nếu một thỏa thuận ngừng bắn với Nga được ký kết.

Tổng thống Zelensky cho biết ông Putin đã mời ông tới Moscow, nhưng ông bác bỏ lời đề nghị này. Theo ông, nếu thực sự muốn một cuộc gặp diễn ra, Nga không nên chọn Moscow làm địa điểm, bởi điều đó chỉ cho thấy sự thiếu thiện chí.

Thay vào đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi các đồng minh tăng cường viện trợ phòng không và đang thảo luận một “định dạng mới” cho hợp tác quốc tế. Kyiv khẳng định sẽ không ngừng gây sức ép tối đa lên Nga và các quốc gia còn giao thương với Moscow.