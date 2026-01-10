Từ ý tưởng 'khó nói' của phụ nữ, hai chị em xây startup doanh thu 95 triệu USD

Ba năm sau, startup của họ đạt doanh thu thường niên gần 95 triệu USD (tương đương khoảng 2.500 tỷ đồng), trở thành một trong những câu chuyện khởi nghiệp tiêu dùng gây chú ý nhất tại Mỹ. “Chúng tôi thực sự không nghĩ nó sẽ trở thành thứ gì đó nghiêm túc”, Taylor Capuano (33 tuổi) chia sẻ. “Chỉ đơn giản là một giải pháp nhỏ, giải quyết đúng vấn đề của chính mình”.

Từ trải nghiệm ‘khó nói’ của phụ nữ

Taylor Capuano và Casey Sarai là đồng sáng lập Cakes Body, thương hiệu chuyên sản xuất miếng dán ngực silicon cao cấp, giúp chống cọ xát da và hạn chế lộ đường viền nội y dưới trang phục.

Cả hai đều từng rơi vào những tình huống khó xử khi mặc đồ bó hoặc váy áo mỏng trong khi các loại miếng dán rẻ tiền trên thị trường thường kém thẩm mỹ, dễ bong, hoặc gây khó chịu. “Chúng tôi hiểu rất rõ cảm giác xấu hổ đó”, Taylor nói.

Ý tưởng kinh doanh vì thế bắt nguồn từ chính sự bất tiện hàng ngày.

Hai chị em sinh đôi Taylor Capuano và Casey Sarai, đồng sáng lập Cakes Body. Ảnh: Cakes Body/CNBC

Cakes Body ra đời năm 2022, trong bối cảnh hai nhà sáng lập đều đứng trước ngã rẽ sự nghiệp. Casey Sarai khi đó làm quản lý marketing cho một công ty rượu mạnh nhưng làn sóng cắt giảm nhân sự sau đại dịch khiến bộ phận của cô bị thu hẹp nghiêm trọng.

Taylor Capuano làm marketing cho một thương hiệu thời trang nhưng sau khi sinh con đầu lòng, cô nhận ra công việc hiện tại không cho mình đủ sự linh hoạt.

“Chúng tôi thực sự cần một lối thoát”, Taylor thẳng thắn. Không tìm được việc mới phù hợp, hai chị em quyết định thử kinh doanh. Ở thời điểm đó, họ gần như không còn nhiều lựa chọn.

Từ Google đến xưởng sản xuất

Không có nền tảng về thiết kế sản phẩm hay chuỗi cung ứng, hai chị em bắt đầu bằng những việc rất cơ bản: tra cứu Google.

Họ tìm kiếm các nhà sản xuất silicon, trao đổi qua lại nhiều lần để chỉnh sửa mẫu thử, từ độ bám, diện tích che phủ đến phần viền phải đủ mỏng để “biến mất” dưới lớp vải. Các mẫu đầu tiên được hai chị em mang thử mỗi ngày.

“Khi chúng tôi nhận ra nó thực sự làm cuộc sống dễ chịu hơn, chúng tôi tin rằng phụ nữ khác cũng sẽ cần”, Taylor kể.

Tổng số tiền ban đầu mỗi người bỏ ra là 5.000 USD (khoảng hơn 131 triệu đồng), cộng lại thành 10.000 USD (khoảng 263 triệu đồng).

Khoản này bao gồm tiền làm mẫu thử, nhập lô hàng đầu tiên 500 sản phẩm, chạy quảng cáo mạng xã hội và mở gian hàng trực tuyến trên Shopify.

Vẫn đi làm toàn thời gian, hai chị em tận dụng những lúc rảnh để xây dựng thương hiệu. Casey đóng gói đơn hàng ngay trong căn bếp, còn Taylor tập trung làm nội dung trên TikTok và Instagram, có tháng đăng tới gần 100 video.

Sau 5 tháng, Cakes Body bất ngờ có video lan truyền đầu tiên, đạt hơn 1 triệu lượt xem, khiến toàn bộ hàng tồn kho “bay sạch”.

“Đó là tia hy vọng đầu tiên”, Taylor nhớ lại. Dù vậy, cả hai vẫn dè dặt. Phải đến khi các video viral xuất hiện đều đặn mỗi tháng, dẫn tới cháy hàng, họ mới dám nghỉ việc để làm cho Cakes Body toàn thời gian. Taylor nghỉ việc vào tháng 6/2022, Casey theo sau vào tháng 8 cùng năm.

Cakes Body không chọn chiến lược cạnh tranh giá rẻ. Mỗi cặp miếng dán được bán với giá 33 USD (khoảng 868.000 đồng), cao gấp 2-3 lần so với nhiều sản phẩm phổ thông.

Đổi lại, thương hiệu tập trung vào chất lượng, thiết kế và trải nghiệm người dùng. Điều này giúp Cakes Body nhanh chóng xây dựng được tệp khách hàng trung thành và cộng đồng người sáng tạo nội dung lên tới hơn 25.000 đối tác tiếp thị liên kết.

Công ty cũng phải đối mặt với cạnh tranh từ nhiều thương hiệu lớn và startup khác, từ Victoria’s Secret đến các thương hiệu chuyên đồ lót cao cấp. Chiến lược của họ là mở rộng quốc tế và kết hợp bán lẻ truyền thống.

Tháng 8/2025, thương hiệu này lần đầu xuất hiện tại hệ thống bán lẻ với việc đưa sản phẩm vào hơn 1.000 cửa hàng Ulta Beauty trên khắp nước Mỹ.

Cuối năm 2023, Cakes Body xuất hiện trên chương trình truyền hình Shark Tank của Đài ABC. Tại đây, hai chị em chốt được thỏa thuận đầu tư 300.000 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng) cho 10% cổ phần.

Thương vụ này định giá Cakes Body ở mức 3 triệu USD (khoảng 79 tỷ đồng). Đây cũng là khoản đầu tư bên ngoài duy nhất của công ty tính đến nay.

Theo đại diện doanh nghiệp, Cakes Body có lãi ngay từ năm 2022. Năm đầu tiên hoạt động, công ty vượt mốc 1 triệu USD doanh thu (khoảng 26 tỷ đồng). Đến năm tài chính kết thúc vào tháng 6 gần nhất, doanh thu thuần đạt khoảng 95 triệu USD (khoảng 2.500 tỷ đồng).

Nhìn lại hành trình ba năm, Taylor Capuano cho rằng bài học lớn nhất là: đừng chờ ý tưởng “hoàn hảo”. “Nếu bạn có một sản phẩm giải quyết được vấn đề thật, trong một thị trường đủ lớn và có biên lợi nhuận để đạt mục tiêu tài chính, thì hãy bắt đầu”, cô nói.

“Sẽ luôn có khoảnh khắc bạn phải đánh cược: nhập lô hàng đầu tiên, hoặc đăng bài đầu tiên lên mạng xã hội. Nếu không bước qua, bạn sẽ không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra”.