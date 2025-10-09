Bị tiêu hủy 20 tấn sản phẩm vi phạm, doanh nghiệp của nữ giám đốc sinh năm 1991 quy mô thế nào?

Mới đây, đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) tiến hành kiểm tra đối với Chi nhánh Hà Nam - Công ty TNHH My Candy Việt Nam (địa chỉ: phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình).

Qua xác minh, làm việc, đại diện các cơ quan chức năng xác định Công ty đã sử dụng 03 loại nguyên liệu, 15 loại phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất trên 2 triệu sản phẩm thực phẩm là kẹo, thạch các loại chuẩn bị đưa ra thị trường.

Công ty sản xuất bánh, kẹo My Candy Việt Nam bị phạt nặng và tiêu hủy khoảng 20 tấn sản phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường - Ảnh: DMS

Đội QLTT số 11 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH My Candy Việt Nam về hành vi sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất thực phẩm.

Trước sai phạm của doanh nghiệp, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH My Candy Việt Nam, với tổng số tiền 1.348.450.000 đồng. Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ số nguyên liệu và sản phẩm vi phạm (trên 2 triệu sản phẩm thực phẩm, 3 loại nguyên liệu, 15 loại phụ gia thực phẩm, tương đương khoảng 20 tấn sản phẩm vi phạm).

Trước khi bị xử phạt nặng và tiêu hủy một lượng lớn sản phẩm vi phạm quy định, trên trang chủ của mình, My Candy Việt Nam tự giới thiệu là thương hiệu bánh kẹo, đồ ăn vặt hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm của My Candy đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu của trẻ em ở mọi lứa tuổi...

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH My Candy Việt Nam được thành lập tháng 1/2023, có trụ sở chính tại Tiên Du, Bắc Ninh. Doanh nghiệp đăng ký 5 ngành nghề kinh doanh, với ngành nghề chính là bán buôn tổng hợp.

Đoàn kiểm tra giám sát tiêu huỷ khoảng 20 tấn sản phẩm vi phạm của My Candy Việt Nam - Ảnh: DMS

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, bà Mai Thị Trang (sinh năm 1991) có địa chỉ thường trú tại TP Lào Cai là chủ sở hữu. Bà Trang cũng giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 5/2023, vốn điều lệ công ty tăng từ 2 tỷ đồng lên 6,99 tỷ đồng, tương đương hơn 301.075 USD, với 2 thành viên góp vốn gồm cổ đông Xue, Jingwu góp 3 tỷ đồng, tương đương 42,857% vốn góp, bà Mai Thị Trang góp hơn 3,99 tỷ đồng tương đương 57,143% vốn góp.

Cuối tháng 6/2023, doanh nghiệp chuyển trụ sở chính từ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 12/2023, doanh nghiệp chuyển trụ sở chính về phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Bà Mai Thị Trang vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.