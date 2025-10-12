Bị Bộ Thương mại Mỹ áp mức thuế kỷ lục, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương kinh doanh ra sao?

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) mới đây đã công bố kết luận sơ bộ trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với khung gầm xe và các bộ phận cấu thành nhập khẩu từ Việt Nam. Trong thông báo, DOC xác định các nhà sản xuất Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm sang Hoa Kỳ với giá thấp hơn “giá trị hợp lý”.

Hai doanh nghiệp Việt Nam được nêu đích danh là Thaco Special Vehicles Manufacturing và Thaco Industries Trailers and Heavy Steel Structures. Cơ quan điều tra Mỹ gộp hai công ty này thành một thực thể (THACO) để tiến hành điều tra.

DOC cho biết THACO là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam được xem xét riêng biệt, và sau quá trình phân tích, cơ quan này tính toán biên độ phá giá và đưa ra mức thuế sơ bộ 511,16%. Đây được xem là mức thuế tạm thời cao kỷ lục trong các vụ việc liên quan đến sản phẩm công nghiệp nặng xuất xứ Việt Nam.

THACO của tỷ phú Trần Bá Dương bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá cao kỷ lục đối với khung gầm xe và các bộ phận cấu thành nhập khẩu từ Việt Nam

DOC cũng xác định rằng toàn quốc thực thể tại Việt Nam đã hợp tác trong quá trình điều tra. Vì vậy, Bộ quyết định áp dụng mức biên độ phá giá của THACO cho toàn bộ hàng hóa khung gầm xe xuất khẩu từ Việt Nam. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết luận sơ bộ.

Trước khi bị DOC gọi tên trong thông báo mức thuế cao kỷ lục trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với khung gầm xe và các bộ phận cấu thành nhập khẩu từ Việt Nam. THACO của tỷ phú Trần Bá Dương vừa ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2024.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán trong năm 2024 của THACO cho thấy doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương đạt trước thuế 3.446 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.025 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2023. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tăng lên 16.763 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài chính, tại thời điểm 31/12/2024, THACO có vốn chủ sở hữu 55.827 tỷ đồng, tăng 3.200 tỷ đồng so với đầu kỳ. Nợ phải trả lên đến 139.754,5 tỷ đồng, tăng gần 22.400 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản tăng từ 0,69 lần lên 0,71 lần. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 2,24 lần lên 2,5 lần.

Trong đó, nợ ngân hàng chiếm phần lớn với gần 91.119 tỷ đồng tương đương 3,4 tỷ USD, tăng 53% so với đầu năm. Công ty cũng đang nợ trái phiếu 13.334 tỷ đồng, giảm hơn 660 tỷ đồng so với đầu năm.

Về THACO, công ty được thành lập từ năm 1997 tại Đồng Nai, do ông Trần Bá Dương sáng lập đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hiện tập đoàn này có 6 thành viên: Thaco Auto (ô tô), Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thaco Agri (nông nghiệp), Thadico (đầu tư, xây dựng), Thiso (thương mại và dịch vụ), Thilogi (logistics).

Cuối tháng 8 vừa qua, THACO đã khởi công Khu công nghiệp (KCN) Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng được quy hoạch trên diện tích 115 hecta với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng (trong đó 1.433 tỷ đồng phục vụ cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở).

Đây là Trung tâm Cơ khí mở rộng, đóng vai trò kết nối các sản phẩm cơ khí và linh kiện phụ tùng từ các nhà máy hiện hữu của THACO tại Chu Lai, tạo ra sản phẩm, thiết bị tự động hóa, điều khiển thông minh và sản phẩm công nghệ cao.

Trong buổi trao đổi với Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc mới đây, Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương đã trình bày định hướng đầu tư vào lĩnh vực đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao. Theo ông, việc tham gia phát triển hạ tầng đường sắt không chỉ mang tính chiến lược với riêng THACO mà còn là đóng góp trực tiếp cho tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Việt Nam.

Ngoài dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, THACO cũng đề xuất đầu tư nhiều dự án trọng điểm khác: tuyến Metro số 2 (đoạn Tham Lương – Bến Thành và đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm), tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành kết nối Sân bay quốc tế Long Thành, tuyến đường sắt nhẹ (LRT) dài hơn 100km tại Đà Nẵng kết nối Hội An - Chu Lai.