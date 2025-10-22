Vợ chồng vay nợ 12 triệu USD để tự do tài chính

Năm 2019, vợ chồng Elefante, 30 tuổi, ở Greenville, bang South Carolina, bỏ việc lương hàng trăm nghìn USD mỗi năm để chuyển sang kinh doanh cho thuê nhà ngắn hạn (Airbnb). Họ vay hàng trăm nghìn USD để mua ngôi nhà đầu tiên ở Nashville, Tennessee. Để có tiền cải tạo nhà trước khi cho thuê, Michael đã bán chiếc ôtô đang đi.

Vợ chồng Elefante, 30 tuổi, ở Greenville, South Carolina. Ảnh: Birminghammail

Vụ đầu tư này thành công vượt mong đợi. Ngôi nhà mang về lợi nhuận 7.000 USD trong ba tháng đầu tiên. Trong ba năm tiếp theo, mỗi năm họ mua thêm một căn để kinh doanh Airbnb bằng chiến lược vay thế chấp cộng với lợi nhuận từ các bất động sản đã có.

Đến 2022, họ mua được một ngôi nhà mơ ước ven hồ trị giá 2 triệu USD ở Greenville, South Carolina. Năm ngoái, họ củng cố tài sản với hai bất động sản ở Asheville, North Carolina, nâng tổng số nhà cho thuê lên 12 và đồng thời nâng số nợ lên 12 triệu USD.

"Tổng thu nhập tháng 6 của chúng tôi là 150.000 USD, trong đó lợi nhuận 82.000 USD", Elefante nói. "Những tháng khác có thể cao hơn".

Đế chế kinh doanh của Elefante không dừng lại ở sở hữu nhà. Anh còn phát triển công ty quản lý tài sản và công ty thiết kế với 80 nhân viên và quản lý 300 bất động sản cho các chủ nhà khác trên khắp nước Mỹ.

Trên mạng xã hội, cặp vợ chồng này khoe lối sống tự do tài chính. Họ có nhiều thời gian cho con nhỏ, đi du lịch và chỉ làm việc vài giờ mỗi ngày, dù vẫn gánh khoản nợ khổng lồ. Thông điệp họ muốn truyền tải là "Đừng sợ nợ, hãy dùng nó để mua tài sản và để tài sản đó chi trả cho cuộc sống của bạn".

Một trong các bất động sản của vợ chồng Elefante: Ảnh: Michael Elefante

Tuy nhiên, các chuyên gia đầu tư cảnh báo chiến lược này tiềm ẩn rủi ro lớn. Toàn bộ thành công của vợ chồng Elefante phụ thuộc vào việc các căn nhà cho thuê luôn kín khách. Nếu ngành du lịch suy thoái, quy định cho thuê ngắn hạn bị siết chặt, hoặc chi phí vận hành tăng, họ vẫn phải gánh toàn bộ 12 khoản nợ.

Hơn nữa, Elefante có lợi thế ban đầu đáng kể. Anh lớn lên trong một khu vực khá giả, tốt nghiệp đại học danh tiếng và có công việc lương cao trước khi đầu tư. Hầu hết mọi người khó có đủ điều kiện vay nợ để mua tài sản mà không cần một công việc chính ổn định.

Các chuyên gia khuyên nếu đang cân nhắc chiến lược đầu tư Airbnb, điều quan trọng là bắt đầu nhỏ và giữ mức rủi ro thấp. Nhà đầu tư nên thử nghiệm bằng cách cho thuê một phòng trong nhà hiện tại trước.

Và trước khi lao vào gánh một khoản vay thế chấp lớn, bạn cần tự hỏi mình ba câu: Tôi có đủ khả năng trả thế chấp nếu không có khách thuê không? Tôi có quỹ dự phòng cho sửa chữa, chi phí cố định nếu không có khách hoặc mùa thấp điểm không? Luật địa phương về cho thuê ngắn hạn thế nào và có dự luật nào sắp được ban hành có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận không?