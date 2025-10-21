Giá vàng chiều 21/10: Bất ngờ quay đầu giảm sâu, động thái bất ngờ của hàng loạt cửa hàng vàng

Giá vàng bất ngờ quay đầu giảm

Ngày 21/10, mở cửa phiên đầu tuần lúc 9h sáng, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng “chóng mặt” lên mức cao chưa từng có.

Giá vàng miếng SJC được các đơn vị niêm yết ở mức 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng miếng sáng nay tăng tới 3,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm qua.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 151,1-153,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 157,5-160,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên hôm qua.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu sáng nay lên mức 160,5 triệu đồng/lượng, cao nhất lịch sử.

Tuy nhiên, đến 15h cùng ngày, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt được các đơn vị điều chỉnh giảm.

Vàng miếng SJC được các đơn vị niêm yết ở mức 152,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên buổi sáng.

Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 1-5 chỉ ở mức 150,1-152,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng nay.

Hàng trăm người xếp hàng mua vàng trong sáng nay.

Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm 700 nghìn đồng/lượng vàng nhẫn của đơn vị này, xuống còn 156,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Doji niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 150,8-153,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên buổi sáng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.259,2 USD/ounce, giảm 95,9 USD/ounce, tương đương mức giảm 2,2%.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 135,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC 17,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn trong nước từ 17-24 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Trong khi hàng loạt cửa hàng vàng báo hết hàng, một số cửa hàng bán ra số lượng ít do khan hiếm nguồn cung.

Hàng loạt cửa hàng trên phố vàng có động thái mới

Sáng ngày 21/10, khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng từ 2-3 triệu đồng/lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay, hàng loạt cửa hàng trên phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) bất ngờ thông báo hết vàng hoặc chỉ bán ra số lượng rất nhỏ.

Loạt cửa hàng thông báo hết vàng, người dân xếp hàng mua từng chỉ.

Cụ thể, các cửa hàng như Doji, Phú Quý, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải đều thông báo hết vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong buổi sáng nay.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu cho mỗi người mua tối đa 1 chỉ vàng, cửa hàng nhận tiền trước, hẹn khách hàng 20 ngày sau trả vàng.

Hàng trăm người xếp hàng mua vàng, hầu như không có ai bán ra.

Đứng chờ xếp hàng vào mua vàng, chị Đỗ Thị Cúc (Hà Nội) cho biết, hôm qua bạn chị đi mua vàng, thấy cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải bán ra mỗi người tối đa 20 chỉ vàng, Bảo Tín Minh Châu bán cho mỗi người tối đa 5 chỉ. Hôm nay, chị đi mua thì cửa hàng nào cũng báo hết.

“Hôm qua chủ nhật tôi không làm tất toán tiền trong ngân hàng nên không đi mua được. Cả tuần trước họ cũng không bán ra, 2 ngày cuối tuần giá vàng giảm, các cửa hàng đồng loạt bán ra thì tôi lại chưa rút được tiền. Hôm nay có tiền thì đi khắp nơi không mua được. Có bên này bán thì lại mua được có 1 chỉ, giá còn tăng 2 triệu đồng/cây so với hôm qua nữa, tiếc quá”, chị Cúc nói.

Nhu cầu mua vàng tích trữ của người dân cao trong khi lượng vàng bán ra ít nên cung không đủ cầu.

Cũng cần mua 1 lượng vàng để trả nợ cho bố mẹ chồng, chị Kim Yến (Hà Nội) cho biết, nếu tình hình cứ như thế này thì phải 20 ngày chị mới mua đủ vàng trả nợ.

“Thấy cửa hàng thông báo do khan hiếm nguồn cung nên mỗi khách hàng chỉ được mua 2 ngày 1 lần. Vậy thì phải 20 ngày nữa tôi mới mua đủ 1 cây vàng. Thôi, mua được ít còn hơn không. Đi cả dãy phố có mỗi cửa hàng này bán thôi”, chị Yến cho hay.

Nhiều người xếp hàng mua vàng được "cò vàng" đến hỏi thăm, "gạ" bán ra với giá lên tới 165 triệu đồng/lượng.

Theo quan sát của phóng viên, do các cửa hàng khác treo biển hết hàng, dừng bán, chỉ có 2 cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu mở bán nên lượng khách kéo đến rất đông. Hàng trăm người xếp hàng cả giờ để mua vào từng chỉ vàng. Thậm chí, "cò vàng" còn trực chờ ngoài cửa hàng, gạ mua lại của người dân với giá chênh lệch từ 5-10 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh cửa hàng vàng xuất hiện một vài Tiktoker tiến hành livestream cảnh xếp hàng mua vàng.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn được rao bán với giá từ 170-180 triệu đồng/lượng, cao hơn từ 15-20 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết. Nhiều người vì khó mua vàng tại cửa hàng đã tìm đến các chợ online để giao dịch, mua bán.

Giá vàng "chợ đen" rao bán lên tới 180 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết tới hơn 20 triệu đồng/lượng.

Người dân mua vàng ngày càng khó: Tiệm vàng tiết lộ lý do

Những ngày gần đây, người dân gặp tình trạng rất khó mua vàng tại các cửa hàng có thương hiệu. Nhiều người phải xếp hàng chờ hàng giờ, thậm chí từ sáng đến tối để mua 1 chỉ vàng khi hàng loạt cửa hàng thông báo hết hàng.

Chia sẻ về hiện tượng này, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết, do có những bất ổn về an ninh, chính trị, kinh tế trên thế giới, khiến giá vàng thế giới tăng cao, từ đó tác động đến thị trường trong nước cũng biến động theo. Đồng thời, người dân có xu hướng mua tích lũy, hoặc đầu tư hơn là bán ra, cũng là nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp hết hàng bán ra.

Loạt cửa hàng thông báo hết vàng trong những ngày vừa qua.

“Trong nước, lượng vàng nhập khẩu còn hạn chế, nguồn cung từ người dân bán ra ít, nhu cầu tích trữ, biếu tặng, đầu tư tăng mạnh. Đồng thời, các doanh nghiệp không có mỏ vàng và chưa được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, mà tại thời điểm này, người dân thường đi mua vào, rất ít người bán lại, dẫn đến tình trạng khan hàng tại nhiều đơn vị kinh doanh. Vì vậy, các doanh nghiệp không cân đối được lượng vàng mua vào và bán ra, nên nhiều thời điểm phải treo biển tạm hết hàng”, đại diện doanh nghiệp này cho biết.

Thời điểm này người dân thường đi mua vào, rất ít người bán lại, dẫn đến tình trạng khan hàng tại nhiều đơn vị kinh doanh.

Cùng lúc đó, nhiều hội nhóm giao dịch vàng trên mạng đang chào bán sản phẩm của các thương hiệu lớn với mức giá cao hơn từ 2–5 triệu đồng/lượng vàng so với giá niêm yết tại các cửa hàng. Hoạt động này đang diễn ra làm gia tăng biến động giá, khiến khách hàng quay sang thị trường tự do, càng khiến nguồn cung của các thương hiệu thêm khan hiếm.

Tình trạng khan hiếm vàng không chỉ khiến người dân phải mua với giá cao hơn thực tế, mà còn gây khó khăn cho các doanh nghiệp chính thống như: Làm giảm lượng khách đến giao dịch tại các cửa hàng, giảm nguồn cung từ khách hàng bán vàng cho các cửa hàng nên các cửa hàng thiếu hàng để bán ra, làm giảm doanh thu cho các doanh nghiệp kinh doanh vàng hợp pháp.