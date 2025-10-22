Khối tài sản khủng của ông chủ Masan

Tài sản tỷ phú Nguyễn Đăng Quang giảm mạnh

Sau phiên giảm kỷ lục 94,76 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phục hồi trở lại trong phiên giao dịch 21/10. Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 27 điểm để đóng cửa ở mức 1.663,48 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 47.999 tỷ đồng.

Trái ngược với đà phục hồi của chỉ số VN-Index, mã cổ phiếu MSN của Tập đoàn MaSan do tỷ phú Nguyễn Đăng Quang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục có phiên giảm mạnh. Kết phiên, MSN giảm 3.900đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức 78.000đ/cổ phiếu, thanh khoản thị trường hơn 28,7 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 2.228 tỷ đồng.

Trước đó trong phiên giao dịch ngày 20/10, MSN ghi nhận mức giảm kịch sàn với mức giảm 6.100đ/cổ phiếu, trong phiên này có hơn 33,3 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 2.787 tỷ đồng.

Khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang giảm mạnh cùng đà giảm của cổ phiếu MSN trong những phiên giao dịch gần đây

Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của MSN sau phiên tăng trần hôm 16/10 khi doanh nghiệp công bố thông tin quỹ đầu tư thuộc SK Group thực hiện chào bán khoảng 42,6 triệu cổ phiếu MSN để thu về 127 triệu USD. Sau giao dịch, SK gần như thoái toàn bộ vốn khỏi Masan, chỉ còn nắm giữ 1.000 cổ phiếu. Trong báo cáo thường niên đầu năm nay, SK đã phân loại khoản đầu tư vào Masan là "tài sản sẵn sàng để bán".

Cùng với đó, mã cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, nơi ông Quang giữ vị trí Phó chủ tịch cũng có phiên giảm thứ 3 liên tiếp để đóng cửa ở mức 37.650đ/cổ phiếu.

Cùng với đà giảm của cổ phiếu MSN và TCB, khối tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang cũng ghi nhận mức giảm mạnh. Theo thống kê của Forbes (tính thời điểm 20h00 ngày 21/10), trong phiên giao dịch ngày 21/10, khối tài sản trên sàn chứng khoán của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang ghi nhận mức giảm 143 triệu USD, tương đương giảm hơn 3.768 tỷ đồng về mức 1,1 tỷ USD, tương đương khoảng 28.988 tỷ đồng. Với khối tài sản trong tay, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đứng vị trí thứ 2.938 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes.

So với bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới 2025 được Forbes công bố hồi tháng 4/2025, khối tài sản của ông Quang ghi nhận mức tăng khoảng 100 triệu USD. Tuy nhiên, thứ hạng của chủ tịch Masan đã giảm 5 bậc từ 2.933 thế giới xuống vị trí 2.938 thế giới.