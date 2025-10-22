Ông Trump sẽ mua 1 triệu thùng dầu thô

Mỹ mua dầu cho Dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết họ đang tìm mua 1 triệu thùng dầu thô để đưa vào SPR – kho dự trữ dầu chiến lược của quốc gia. Mục tiêu là tận dụng mức giá dầu còn tương đối thấp trên thị trường, đồng thời tăng cường an ninh năng lượng quốc gia. SPR hiện có sức chứa khoảng 700 triệu thùng nhưng chỉ còn khoảng 409 triệu thùng.

Chính quyền đã bán lượng dầu kỷ lục từ SPR, bao gồm 180 triệu thùng sau khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022. Việc mua thêm dầu lần này nhằm đảo ngược những quyết định bán ồ ạt trước đó, đồng thời chuẩn bị sẵn nguồn dự trữ khi cần thiết.

Chính quyền Trump đang nỗ lực bổ sung dầu cho SPR nhưng bị giới hạn bởi ngân sách và tình trạng bảo trì cơ sở hạ tầng. Các kho dầu SPR nằm trong các hang muối tại Texas và Louisiana, với hệ thống bơm, đường ống thường xuyên chịu tác động ăn mòn từ môi trường biển mặn.

Dự luật thuế và chi tiêu gần đây chỉ cấp khoảng 171 triệu USD cho việc mua dầu và bảo trì SPR, thấp hơn nhiều so với 1,3 tỷ USD dự kiến ban đầu. Do đó, để mua thêm dầu, chính quyền có thể cần thông qua thêm các dự luật mới với sự hỗ trợ của Quốc hội.

Giá dầu thế giới ảnh hưởng ra sao?

Cả hai chỉ số dầu quốc tế là Brent và WTI gần đây đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 do sản lượng dầu Mỹ đạt kỷ lục và OPEC cùng các nước đồng minh tiếp tục tăng nguồn cung. Dù vậy, giá WTI ngày 22/10 đã hồi phục nhẹ, đóng cửa ở mức 57,82 USD/thùng, tăng 30 cent so với phiên trước.

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết các nhà thầu có thể gửi đề xuất mua dầu cho SPR đến hết ngày 28/10, sau đó việc mua sẽ được triển khai theo kế hoạch.