Giá vàng thế giới cắm đầu lao dốc, giảm mạnh nhất 4 năm

Vàng đã giảm tới gần 6% sau khi đạt đỉnh 4.381,52 USD/oz vào đầu tuần. Tính đến 21h32 theo giờ Việt Nam, giá vàng xuống mốc 4.131 USD/oz, giảm tới 228,73 USD.

Chuỗi tăng nóng khiến các chỉ số kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) báo hiệu vàng đang ở vùng quá mua. Đồng USD mạnh lên cũng làm kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn với phần lớn người mua.

Ngoài ra, nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư đã giảm khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị gặp nhau để giải quyết căng thẳng thương mại. Thị trường Ấn Độ cũng kết thúc mùa mua theo truyền thống. Các yếu tố này kết hợp đã làm hạ nhiệt đà tăng của vàng.

Các yếu tố kỹ thuật và tâm lý thị trường ảnh hưởng ra sao?

Theo Ole Hansen, chiến lược gia tại Saxo Bank, các nhà giao dịch bắt đầu lo ngại về sự điều chỉnh và giai đoạn tích lũy. Sự vắng mặt báo cáo vị thế từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) do chính phủ đóng cửa khiến thị trường thiếu dữ liệu quan trọng, có thể dẫn đến việc các quỹ đầu cơ xây dựng vị thế quá mức.

Điều này tạo ra rủi ro điều chỉnh đột ngột. Lịch sử cho thấy các đợt tăng nóng thường kéo theo các đợt bán tháo khi động lực giảm dần. Tuy nhiên, nhu cầu cơ bản vẫn có thể hạn chế mức giảm quá sâu.

Bạc cũng chịu áp lực tương tự như vàng

Bạc giảm hơn 5% sau khi đã tăng gần 80% từ đầu năm, được hỗ trợ bởi các yếu tố tương tự vàng và tình trạng thiếu hụt kỷ lục ở thị trường London. Giá tham chiếu hiện cao hơn hợp đồng tương lai New York, thúc đẩy các thương nhân vận chuyển bạc sang London để giảm căng thẳng nguồn cung.

Tại các kho liên kết với Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải, lượng bạc rút ra lớn nhất trong ngày kể từ tháng 2, trong khi dự trữ tại New York cũng giảm mạnh. Vàng giao ngay ở London chốt lúc 2:21 chiều giảm 3,4% xuống 4.208,73 USD/oz, trong khi bạc giảm 5,1% xuống 49,78 USD/oz.