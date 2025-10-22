Chủ nhà hàng đoạt giải Michelin, Top 100 Châu Á, Forbes Under 30 của Việt Nam vừa bị truy tố là ai?

Chủ nhà hàng đoạt giải Michelin, Top 100 Châu Á, Forbes Under 30 Việt Nam bị truy tố

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án Trốn thuế với các bị cáo là Hoàng Tùng (SN 1992, Hà Nội, Giám đốc công ty nhà hàng Tung Dining) và Đỗ Nguyệt Ánh (SN 1992, cổ đông của Tung Dining). Sai phạm của Tùng và Ánh được phát hiện trong quá trình thanh tra của Cục Thuế Hà Nội vào tháng 3/2024, sau đó chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining (T.U.N.G Dining), đại diện bởi Giám đốc Hoàng Tùng, đã có hành vi để ngoài sổ sách kế toán hơn 23,5 tỷ đồng doanh thu trong giai đoạn 2019-2023.

Cụ thể, tổng doanh thu thực tế của doanh nghiệp trong giai đoạn này được xác định là hơn 53 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty chỉ kê khai nộp thuế đối với phần doanh thu hơn 29,4 tỷ đồng. Phần doanh thu chênh lệch này không được ghi nhận và xuất hóa đơn theo quy định.

Ông Hoàng Tùng bị khởi tố về tội trốn thuế

Trong 4 năm từ 2019-2023, Hoàng Tùng bị xác định nhận 16 tỷ đồng; Ánh nhận 19,3 tỷ đồng doanh thu nhà hàng vào các tài khoản cá nhân. Số tiền không kê khai được hai bị can dùng chi cổ tức, lợi nhuận cho người góp vốn, tổng 6,7 tỷ đồng. Trong đó, Ánh và Tùng mỗi người nhận 1,8 tỷ đồng.

Với hơn 16,8 tỷ đồng còn lại, Tùng và Ánh sử dụng để mua nguyên vật liệu và chi phí hoạt động kinh doanh của công ty. Tổng số tiền bị cáo buộc trốn thuế, hơn 2,4 tỷ đồng, đã được Tùng và Ánh nộp trước khi bị truy tố.

Trước khi 2 thành viên là chủ nhà hàng bị truy tố, Tung Dining là một trong những cái tên nổi tiếng trong giới ẩm thực việt Nam. Theo đó, Tung Dining năm 2021 từng là một trong hai nhà hàng được trang web The world's 50 best xếp vào top 100 nhà hàng tốt nhất châu Á. Hồi tháng 6/2025, nhà hàng cũng được Michelin trao giải thưởng Michelin Selected.

CEO Hoàng Tùng được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách Under 30 năm 2022. Đầu tháng 10/2025, Hoàng Tùng trở thành một trong những đầu bếp Việt Nam được xướng tên với danh hiệu 1 KNIFE thuộc giải thưởng quốc tế danh giá The Best Chef. Đây là giải thường nhằm tôn vinh những đầu bếp tiên phong và truyền cảm hứng mạnh mẽ trong làng ẩm thực thế giới.

Công ty của bếp trưởng sinh năm 1992 vừa bị truy tố có quy mô thế nào?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining có tiền thân là Công ty TNHH Trương Hoàng Trần Nguyễn, thành lập tháng 9/2018. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2,4 tỷ đồng với 4 cổ đông góp vốn.

Trong đó, Hoàng Tùng góp 1,376 tỷ đồng, tương đương 57,333% vốn góp, Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh góp 760 triệu đồng tương đương 31,667% vốn góp, Trần Thành Long góp 240 triệu đồng tương đương 10% vốn góp và Trương Quang Dũng góp 24 triệu đồng tương đương 1% vốn góp. Ông Hoàng Tùng (sinh năm 1992) giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 1/2022, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 3/2025, vốn điều lệ công ty là 4 tỷ đồng với 5 cổ đông góp vốn gồm Hoàng Tùng và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh mỗi người góp 1,1112 tỷ đồng, tương đương 27,78% vốn góp mỗi người, cổ đông Trương Quang Dũng góp 444 triệu đồng tương đương 11,1% vốn góp, cổ đông Đoàn Bảo Linh và Lê Thu Quyên mỗi người góp 666,8 triệu đồng tương đương 16,67% vốn góp. Ông Hoàng Tùng giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining, ông Hoàng Tùng còn giữ vị trí giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH nhà hàng A By Tung. Doanh nghiệp được thành lập tháng 11/2020 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng, với 5 cổ đông sáng lập gồm Hoàng Tùng, Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh mỗi người góp 1,8 tỷ đồng, tương đương 30% vốn góp, cổ đông Nguyễn Vũ Vinh góp 1,2 tỷ đồng tương đương 20% vốn góp và cổ đông Lê Thu Quyên và Đoàn Bảo Linh mỗi người góp 600 triệu đồng tương đương 10% vốn góp.