Guo Guangchang - Tỷ phú được cho là treo thưởng hơn 300 tỷ đồng nếu U23 Trung Quốc hạ U23 Việt Nam, giàu cỡ nào?

Đôi điều cần biết về tỷ phú Guo Guangchang

Một số thông tin trên mạng xã hội cho biết, nếu vượt qua U23 Việt Nam để thẳng tiến vào chơi ở trận chung kết VCK U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc sẽ nhận được khoản tiền thưởng lên tới 10 triệu euro (tương đương 304,713 tỷ đồng) từ tỷ phú Guo Guangchang. Thế nhưng, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Trận bán kết VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam với U23 Trung Quốc diễn ra trên SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City ở thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út vào lúc 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).

Guo Guangchang hiện đang là ông chủ CLB Wolves. Ảnh: VCG.

Guo Guangchang (Quách Quảng Xương) sinh ngày 16/2/1967 tại Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông được biết đến rộng rãi như một trong những doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc, đồng thời là người sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Fosun - một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu quốc gia này.

Guo Guangchang tốt nghiệp Cử nhân Triết học và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Phúc Đán vào năm 1989. Đây là một trong những trường đại học danh giá nhất Trung Quốc.

Năm 1992 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Guo Guangchang khi ông cùng các cộng sự Liang Zinjun và Tan Jian thành lập Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Guangxin. Đây được xem là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Trung Quốc đại lục trong việc áp dụng các phương pháp khoa học hiện đại vào nghiên cứu thị trường, đặt nền móng cho tư duy đầu tư bài bản và chiến lược dài hạn sau này của Guo.

Từ năm 1994, Guo Guangchang giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Fosun và từng bước mở rộng hệ sinh thái đầu tư đa ngành. Dưới sự lãnh đạo của ông, Fosun đã đầu tư mạnh mẽ vào nhiều lĩnh vực then chốt như bảo hiểm, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, bất động sản, thép, khai thác mỏ, bán lẻ, dịch vụ, tài chính, quản lý tài sản và nhiều khoản đầu tư chiến lược khác. Nhờ chiến lược phát triển linh hoạt và tầm nhìn dài hạn, Fosun nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những tập đoàn phi nhà nước lớn nhất Trung Quốc, có ảnh hưởng không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Một cột mốc quan trọng khác là năm 2007, khi Fosun International - công ty mẹ của Tập đoàn Fosun - chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (HKSE). Việc niêm yết này không chỉ giúp Fosun huy động nguồn vốn lớn mà còn nâng cao vị thế của Guo Guangchang trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Đến tháng 7/2016, Fosun International tiếp tục gây chú ý khi mua lại CLB bóng đá Wolverhampton Wanderers của Anh với mức giá được báo cáo khoảng 45 triệu bảng từ chủ sở hữu cũ Steve Morgan. Thương vụ này thể hiện rõ tham vọng toàn cầu hóa của Guo Guangchang, đồng thời đưa Fosun trở thành cái tên quen thuộc trong lĩnh vực thể thao và giải trí quốc tế.

Theo tạp chí Forbes, tài sản ròng tính đến hết năm 2025 của Guo Guangchang là 2,6 tỷ USD.