Thắng 15 trận liên tiếp cùng HLV Kim Sang Sik, U23 Việt Nam nhận “mưa” tiền thưởng

U23 Việt Nam viết nên trang sử mới

Rạng sáng 17/1, đội tuyển U23 Việt Nam làm nên lịch sử trước UAE khi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2 sau 120 phút kịch tính để đoạt tấm vé vào bán kết giải U23 châu Á 2026.

Trước cuộc đối đầu này, lịch sử chống lại đội bóng áo đỏ. Theo thống kê từ Sofascore, hai đội từng gặp nhau 6 lần ở cấp độ U23 trước năm 2026, và U23 UAE chưa từng để thua trong 90 phút thi đấu chính thức.

Cụ thể, đại diện Tây Á giành tới 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Nếu tính cả những trận phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu, U23 UAE thậm chí thắng tới 5/6 lần đối đầu.

Không chỉ viết nên trang sử mới trong những cuộc đối đầu với UAE ở một giải đấu chính thức cấp độ U23. HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển U23 Việt Nam thiết lập kỷ lục mới khi nối dài mạch thắng liên tiếp lên 15 trận chính thức.

U23 Việt Nam giành chiến thắng lịch sử trước U23 UAE - Ảnh VFF

Thống kê cho thấy, chuỗi thành tích bất bại ở các giải đấu chính thức của đoàn quân HLV Kim Sang-sik bắt đầu từ giải U23 Đông Nam Á 2025, tại Indonesia tháng 7. Khi đó, thầy trò HLV họ Kim toàn thắng Lào và Campuchia (vòng bảng) rồi Philippines (bán kết), trước khi đánh bại chủ nhà Indonesia 1-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.

Mạch toàn thắng được nối dài sang vòng loại U23 châu Á 2026, tại Phú Thọ tháng 9 cùng năm. Với lợi thế sân nhà, Việt Nam lần lượt thắng Bangladesh 2-0, Singapore 1-0 và Yemen 1-0, qua đó giành suất vào VCK.

Đến SEA Games 33 trên đất Thái Lan, thầy trò Kim tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi toàn thắng cả bốn trận, gồm hai trận vòng bảng gặp Lào và Malaysia, chiến thắng Philippines ở bán kết, rồi vượt qua chủ nhà ở trận chung kết để lần thứ 4 trong lịch sử giành tấm HCV.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng khi lần lượt thắng Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và Arab Saudi 1-0. Ở trận đấu Tứ kết rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam tiếp tục hạ UAE 3-2 ở hiệp phụ để lần thứ hai giành vé vào bán kết. Đây là lần thứ tư UAE dừng bước tại tứ kết U23 châu Á, khiến họ tiếp tục chưa thể vào bán kết.

Những khoản tiền thưởng nóng “khổng lồ” của U23 Việt Nam

Theo điều lệ các giải đấu trẻ của AFC, ban tổ chức không áp dụng cơ chế tiền thưởng cho các đội tham dự. Quy định phản ánh rõ triết lý xuyên suốt của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong việc định hướng các giải trẻ trở thành sân chơi mang tính đào tạo, phát triển và đầu tư dài hạn, thay vì đặt nặng yếu tố thành tích gắn với giá trị vật chất.

Tuy nhiên, với chuỗi 15 trận thắng liên tiếp cùng đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua, HLV Kim Sang-sik và các học trò đã nhận được những khoản tiền thưởng nóng lớn.

Theo đó, sau chức vô địch giải U23 ĐNÁ 2025, đội tuyển U23 Việt Nam được VFF thưởng nóng số tiền tổng cộng 2 tỷ đồng. Trong buổi gặp mặt với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào đầu tháng 8, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đã thay mặt Ủy ban Olympic Việt Nam trao thưởng 500 triệu đồng cho U23 Việt Nam cho thành tích vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Ngay sau khi U23 Việt Nam giành tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng C trong nửa đầu tháng 9/2025, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã nhận được 900 triệu đồng thưởng nóng từ VFF. Trong đó, 400 triệu đồng cho thành tích giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 và 500 triệu sau trận thắng trước U23 Singapore.

U23 Việt Nam nhận được số tiền thưởng nóng lớn trong chuỗi hành trình 15 trận toàn thắng cùng HLV Kim Sang Sik - Ảnh VFF

Trong hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm 2025 vừa qua, U23 Việt Nam nhận được số tiền thưởng nóng lên tới 3,6 tỷ đồng. Cụ thể, ngay sau trận chung kết với chủ nhà Thái Lan, U22 Việt Nam đã nhận thưởng nóng 1 tỷ đồng từ VFF. Ngoài ra thầy trò HLV Kim Sang Sik còn được thưởng thêm 1 tỉ đồng từ ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và 500 triệu đồng từ nhà tài trợ.

Trước đó, U22 Việt Nam được VFF thưởng 600 triệu đồng sau khi thắng U22 Malaysia ở trận cuối vòng bảng và 500 triệu đồng sau khi thắng U22 Philippines ở bán kết.

Ngoài ra, theo quy định của Nhà nước, mỗi VĐV giành HCV SEA Games 33 còn được thưởng 45 triệu đồng.

Sau khi U23 Việt Nam lần thứ 2 trong lịch sử đoạt vé vào bán kết VCK U23 châu Á rạng sáng 17/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng tổng cộng 3,1 tỉ đồng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trong đó, chiến thắng trước U23 Jordan được thưởng 500 triệu đồng, trận thắng U23 Kyrgyzstan nhận 600 triệu đồng, việc vượt qua và loại chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út được thưởng 800 triệu đồng, còn chiến thắng kịch tính trước U23 UAE ở tứ kết mang về 1,2 tỉ đồng.

Những khoản thưởng kể trên được xem là sự khích lệ kịp thời, tiếp thêm động lực để U23 Việt Nam tự tin hướng tới những cột mốc cao hơn tại VCK U23 châu Á 2026.