Giá vàng hôm nay (18/1): Vàng SJC và nhẫn cùng cao "chót vót", dự báo khó giảm tuần tới

Giá vàng hôm nay 18/1 neo cao

Giá vàng hôm nay 18/1 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục bất động so với hôm trước. Trong đó, vàng SJC bán ra ổn định ở mức 162,8 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, mức giá với các thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... cũng duy trì ở mức 161 - 162,8 triệu đồng/lượng.

Thị trường trong nước tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao trong bối cảnh vàng thế giới giảm nhẹ. Giới chuyên gia nhận định, dù giá vàng thế giới có điều chỉnh giảm nhưng các rủi ro địa chính trị ngày càng phức tạp là tiền đề để vàng lấy lại mức tăng trong tuần tới. Điều này khiến giá vàng trong nước luôn duy trì ở mức cao và khó giảm mạnh trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay 18/1 ghi nhận vàng SJC tiếp tục bất động so với hôm trước.

Tính đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 18/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 160,8 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 160 - 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 159,8 – 162,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 158 - 161 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ ở quanh mức 4.595 USD/ounce, tăng mạnh 85 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall đang chia rẽ về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ lại củng cố quan điểm lạc quan chiếm đa số.

Giá vàng hiện nay phản ánh rõ nét tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trước các rủi ro địa chính trị ngày càng phức tạp, từ căng thẳng quân sự, xung đột khu vực đến bất ổn trong quan hệ giữa các cường quốc kinh tế lớn. Những “cơn địa chấn” này khiến dòng tiền toàn cầu tiếp tục tìm đến vàng như một tài sản bảo toàn giá trị, đẩy giá kim loại quý bứt phá và duy trì trên vùng đỉnh lịch sử.

Không chỉ vậy, môi trường lãi suất thực có xu hướng giảm, đồng USD suy yếu và những lo ngại về tính độc lập của các ngân hàng trung ương lớn cũng đang gián tiếp hỗ trợ cho xu hướng tăng của vàng.

Nhận định giá vàng sẽ tiếp tục tăng, ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho biết, đừng đi ngược lại xu hướng và xu hướng của kim loại, trong đó có vàng vẫn đang tăng. Xu hướng này sẽ không thay đổi trong thời gian tới.

"Chắc chắn sẽ có những đợt bán tháo, những khoảng trống được tạo ra khi lệnh mua cạn kiệt, nhưng những động thái này đã làm lộ ra nhu cầu mua mới sau một hoặc hai ngày. Một lần nữa, tôi không thấy lý do gì để xu hướng tăng giá này thay đổi", ông Newsom nhận định.

Tương tự, ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management cũng cho rằng, giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

"Đà tăng đang nghiêng về phía vàng khi các nhà đầu tư đứng ngoài cuộc quyết định tham gia. Về cơ bản, các yếu tố thúc đẩy giá vàng vẫn còn đó. Một số yếu tố cụ thể có thể lên xuống, nhưng xu hướng vẫn là tăng trong một thế giới đầy nợ nần và bất ổn", ông Adrian Day nhận định.