Thương lái nườm nượp chốt cọc, nông dân thủ phủ hoa cúc khấp khởi vụ Tết bội thu

Làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi từ lâu được xem là thủ phủ hoa cúc của miền Trung. Cúc Nghĩa Hiệp nổi tiếng bởi dáng cây khỏe, bông to tròn, cánh dày, màu vàng tươi lâu phai. Cứ mỗi độ tháng Chạp về, cả làng lại tất bật chăm bón, canh từng đợt nắng mưa để hoa nở đúng dịp.

Nhờ kinh nghiệm tích lũy và áp dụng kỹ thuật mới như thắp đèn điều chỉnh sinh trưởng, sử dụng phân hữu cơ vi sinh, người trồng hoa kiểm soát tốt thời điểm ra nụ, nở hoa. Nhiều ruộng cúc phát triển đồng đều, chiều cao lý tưởng, bông nở tròn đều như “đúc khuôn”.

Vụ Tết năm nay, bà con nông dân ở thủ phủ hoa cúc miền Trung khấp khởi mừng vui khi hàng trăm nghìn chậu hoa dù chưa nở nhưng đã được thương lái chốt cọc từ rất sớm, có vườn mới vào giữa tháng 11 Âm lịch đã có người đến đặt cọc. Giá cọc ổn định, thậm chí cao hơn năm trước từ 10–20%, giúp nông dân yên tâm đầu tư chăm sóc giai đoạn cuối. Không còn cảnh phập phồng “như ngồi trên đống lửa” chờ giá, bà con đang tập trung giữ chất lượng, đảm bảo hoa đẹp, nở đúng Tết theo cam kết với khách.

Ông Bùi Đình Hoàng (nông dân trồng hoa cúc có tiếng ở Nghĩa Hiệp) cho biết gia đình ông trồng hơn 1.500 chậu hoa cúc, với nhiều kích cỡ từ 50cm - 1m. Dù còn cả tháng nữa mới đến Tết, nhưng toàn bộ số hoa đã được thương lái từ Đà Nẵng đặt cọc mua hết. “Không chỉ vườn tôi mà hầu hết các vườn trong thôn đều đã có người đặt cọc mua sạch. Giá hoa năm nay cũng cao hơn so với mọi năm nên ai cũng phấn khởi”, ông Hoàng nói.

Cách vườn cúc của nhà ông Hoàng chỉ vài bước chân là khu đất đang đặt để 1.500 chậu cúc có size từ 60cm – 1m của gia đình ông Nguyễn Hữu Phước. "Đầu vụ mưa liên tục khiến hoa bị nấm, sâu bệnh. Nhưng cuối vụ thời tiết thuận lợi hơn, hoa phát triển tốt, nở đúng dịp Tết. Trừ chi phí, gia đình tôi ước tính lãi cả trăm triệu đồng" - ông Phước vui vẻ chia sẻ.

Theo các nhà vườn, năm nay chi phí sản xuất tăng đáng kể, đặc biệt là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều tăng giá. Thời tiết đầu vụ mưa kéo dài cũng làm tỷ lệ hao hụt cao hơn. Tuy nhiên, nhờ nhu cầu thị trường lớn, nguồn cung ở nhiều vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nên giá hoa cúc Tết tại Nghĩa Hiệp tăng cao so với năm trước, bù đắp chi phí và mang lại lợi nhuận khá cao cho người nông dân.

Được biết, hoa cúc càng đẹp càng được giá. Những chậu hoa được thương lái chọn mua giá cao lá phải xanh tốt, dáng đẹp và không bị bệnh, nụ hoa phải to, cây phải cao… Năm nay, mặt bằng giá nhìn chung tăng so với vụ Tết trước từ 10.000 – 50.000 đồng/chậu, tùy kích cỡ và chất lượng.

Giá hoa cúc loại có size 50cm được thương lái mua với giá từ 140.000 - 150.000 đồng/chậu, tăng 10.000 - 20.000 đồng/chậu so với năm ngoái. Loại size 80cm có giá khoảng 500.000 đồng/chậu. Riêng loại 1m, giá dao động từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/chậu, tăng 30.000 – 50.000 đồng, tùy chất lượng, dáng cây và độ đều của nụ.