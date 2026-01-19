5 tỷ phú Việt Nam đang đứng đâu trên bảng xếp hạng toàn cầu theo Forbes?

Bảng xếp hạng mới nhất của Forbes tiếp tục ghi nhận Việt Nam có 5 gương mặt sở hữu tài sản tỷ USD. Dẫn đầu vẫn là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, bỏ xa phần còn lại, trong khi các lĩnh vực hàng không, thép, ngân hàng và tiêu dùng đều góp mặt trong danh sách này.

Ông Phạm Nhật Vượng: Người giàu nhất Việt Nam và top đầu Đông Nam Á

Theo cập nhật gần nhất, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt khoảng 28,4 tỷ USD. Con số này có giảm so với vài ngày trước nhưng vẫn đủ đưa ông đứng trong nhóm 100 người giàu nhất thế giới, cụ thể là vị trí thứ 80.

Đáng chú ý, chỉ đầu tháng 1/2026, tài sản của Chủ tịch Vingroup từng chạm mốc 31,5 tỷ USD, giúp ông lần đầu lọt vào top 70 người giàu nhất toàn cầu. Ở khu vực Đông Nam Á, ông tiếp tục giữ vị trí á quân trong danh sách các tỷ phú giàu nhất.

Đà suy giảm này diễn ra trong bối cảnh tuần giao dịch chứng khoán vừa qua, trong 4 phiên đầu tuần, VHM và VIC đều giảm trên 13%, VRE mất hơn 10%, thậm chí có phiên các mã này giảm sàn với dư bán lên tới hàng triệu cổ phiếu.

Tới phiên cuối tuần, cả nhóm cổ phiếu trong "họ Vingroup" dần phục hồi. Trong đó, VIC dẫn đầu xu hướng khi tăng hơn 4,4%, riêng mã này đã đóng góp khoảng 11 điểm cho VN-Index. Các cổ phiếu cùng nhóm như VHM và VRE cũng ghi nhận mức tăng trên 2%, góp phần củng cố tâm lý tích cực trên toàn thị trường.

Ảnh: Forbes

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Nữ tỷ phú tự thân và dấu ấn Vietjet

Xếp ngay sau là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air với giá trị tài sản khoảng 4,5 tỷ USD. Forbes hiện xếp bà ở vị trí 921 trong bảng xếp hạng thế giới.

Bà Thảo được biết đến là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam, người đưa hãng hàng không giá rẻ Vietjet niêm yết từ năm 2017. Ngoài hàng không, danh mục đầu tư của bà còn trải rộng sang ngân hàng, công nghệ, năng lượng tái tạo và bất động sản nghỉ dưỡng.

Ảnh: Forbes

Ông Trần Đình Long: “Vua thép” giữ vững vị trí trong nhóm tỷ phú

Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long sở hữu khối tài sản ước tính 2,8 tỷ USD, đứng thứ ba trong danh sách tỷ phú Việt. Trên bảng xếp hạng toàn cầu, ông đang ở vị trí 1.471.

Doanh nghiệp do ông sáng lập từ năm 1992 hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất trong nước. Song song với thép, ông Long còn mở rộng đầu tư sang bất động sản và nông nghiệp.

Ảnh: Forbes

Ông Hồ Hùng Anh: Đại diện ngành ngân hàng

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh hiện nắm giữ tài sản khoảng 2,4 tỷ USD. Theo Forbes, ông đứng thứ 1.667 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới, đồng thời xếp thứ tư tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Đăng Quang: Tỷ phú tiêu dùng và tham vọng niêm yết Masan Consumer

Khép lại danh sách là Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang với tài sản ước đạt 1,2 tỷ USD, tương ứng vị trí 2.932 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Masan đang hoạt động trong nhiều mảng từ thực phẩm, hàng tiêu dùng đến thức ăn chăn nuôi. Đáng chú ý, Masan Consumer - mảng hàng tiêu dùng chủ lực - dự kiến niêm yết trên sàn HOSE trong năm 2026, mở ra bước ngoặt mới cho tập đoàn này.

Ảnh: Forbes