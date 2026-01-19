Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Đặc sản Cà Mau: Khô cá khoai, tôm khô vào vụ đón Tết

Thời điểm gần đến Tết Nguyên đán, nhịp sống tại các làng nghề truyền thống của “Vùng đất cuối trời” đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Người dân các làng nghề đặc sản Cà Mau như “Khô khoai Cái Đôi Vàm”, “Tôm khô Rạch Gốc” giờ đang tất bật.

Đặc sản Cà Mau nổi tiếng tại làng nghề cá khô khoai Cái Đôi Vàm (xã Cái Đôi Vàm), đã được Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học-Công nghệ) công nhận Nhãn hiệu tập thể, sản phẩm làm ra không đủ bán

Sản phẩm khô khoai nơi đây đã khẳng định được vị thế, được người tiêu dùng tại vùng ĐBSCL biết đến rộng rãi, thị trường TP.HCM nhập hàng cũng rất nhiều

Trong những ngày cận Tết, các vựa khô tại làng nghề truyền thống hoạt động hết công suất để cung ứng cho thương lái hàng tấn sản phẩm mỗi ngày

Giá cá khô khoai thành phẩm được bán sỉ ở mức khoảng 250.000 - 350.000 đồng/kg. Trung bình từ 6 - 7 kg cá tươi mới chế biến được 1 kg cá khô

Tuy nhiên, người dân làng nghề Cái Đôi Vàm đang đối diện với khó khăn, lượng cá nguyên liệu suy giảm dẫn đến sản lượng cung ứng ra thị trường bị hạn chế

Về giá cả, đối với mặt hàng khô khoai từ nguyên liệu cá địa phương khá ổn định, dịp Tết này giá tăng nhẹ giúp các hộ dân, cơ sở làm khô có nguồn thu nhập ổn định

Với các mặt hàng tôm khô Cà Mau hiện đang rơi vào tình trạng cung không đủ cầu, bởi nhu cầu tăng cao khi Tết Nguyên đán đến gần

Tại Làng nghề tôm khô Rạch Gốc (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) những ngày này đang tất bật sản xuất để đáp ứng nhu cầu đặt hàng

Trong đó, thương hiệu tập thể “Tôm khô Rạch Gốc” làm từ tôm đất tự nhiên là dòng sản phẩm cao cấp nhất, với mức giá dao động từ 1,5 - 1,7 triệu đồng/kg

Đối với dòng tôm khô làm từ nguyên liệu biển, dù có giá thành thấp hơn nhưng cũng dao động từ 500.000 - 850.000 đồng/kg

Bên cạnh sản phẩm tôm khô truyền thống, người dân làng nghề còn làm bánh phồng tôm với mức giá thấp hơn, dễ đến tay người tiêu dùng

Mỗi dịp Xuân về các làng nghề khô nổi tiếng ở vùng Đất Mũi - Cà Mau lại tất bật, đầu ra sản phẩm thuận lợi nên người dân có thu nhập khá để đón cái Tết đầm ấm

Theo Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 11:13 AM (GMT+7)
