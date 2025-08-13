'Săn' được viên kim cương to bằng răng người, cô gái hết khóc lại cười

Cô gái tìm thấy kim cương 2,3 carat ở công viên, dùng ngay làm điều đặc biệt. Ảnh: People

Với quyết tâm sở hữu một chiếc nhẫn đính hôn độc nhất vô nhị, Micherre Fox (31 tuổi, đến từ California, Mỹ), đã lên kế hoạch tự tìm viên kim cương từ 2 năm trước.

Được người yêu ủng hộ, cô quyết định tự mình săn tìm viên đá quý gắn lên nhẫn, thay vì nhận một chiếc nhẫn mua sẵn.

Sau khi hoàn thành chương trình cao học, Micherre dành kỳ nghỉ dài 1 tháng để hiện thực hóa giấc mơ. Điểm đến của cô là công viên ở Pike, bang Arkansas, nơi du khách được phép tìm kiếm kim cương và ai tìm được sẽ được toàn quyền sở hữu.

Không ngại vất vả, cô miệt mài đào bới suốt 3 tuần dưới cái nắng oi ả của mùa hè và cuối cùng đã nhận được phần thưởng xứng đáng: Một viên kim cương trắng nặng 2,3 carat, tờ People đưa tin ngày 11/8.

“Tôi sẵn sàng đi bất cứ đâu trên thế giới để tìm viên kim cương cho chiếc nhẫn của mình. Thật may mắn khi tôi có thể làm điều đó ngay tại Arkansas!”, cô chia sẻ.

Trong lúc đi dọc khu vực West Drain, Micherre bất ngờ nhìn thấy một vật thể sáng dưới chân. Ban đầu, cô tưởng đó là mạng nhện, nhưng ánh sáng vẫn lấp lánh khi cô khẽ gạt nhẹ bằng mũi giày. Hóa ra, đó chính là viên kim cương — to gần bằng chiếc răng nanh của người.

"Tôi quỳ xuống và bật khóc, sau đó cười không ngừng", cô nhớ lại.

Cô mang viên đá đến Trung tâm Khám phá Kim cương của công viên để xác nhận và kết quả cho thấy đây là một trong những viên lớn nhất được tìm thấy từ đầu năm tới nay.

Micherre đặt tên cho viên đá là “kim cương Fox-Ballou”, ghép từ họ của cô và người yêu, như một biểu tượng cho tình yêu do chính họ cùng nhau vun đắp.