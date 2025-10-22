Giá vàng, bạc đua nhau giảm kỉ lục, hé lộ cơ hội đầu tư mới

Kim loại quý phân kỳ

Thị trường kim loại quý đã trải qua một đợt sụt giảm mạnh mẽ khi giá vàng lao dốc 235 USD, tương đương 5,39% - mức giảm trong một ngày lớn nhất đối với hợp đồng giao tháng gần nhất kể từ tháng 6 năm 2013, theo dữ liệu từ FactSet. Bạc cũng phản ánh tâm lý giảm giá này với mức giảm đáng kể, mất 3,72 USD (7,2%) và đóng cửa ở mức 48,66 USD trên thị trường giao ngay, đánh dấu mức giảm ròng lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2011.

Giá vàng sụt giảm không phanh

Đối với các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, sự điều chỉnh của vàng không phải là điều bất ngờ. Thị trường đã quá hạn cho một đợt thoái lui đáng kể, và những người tham gia thị trường giàu kinh nghiệm hiểu rằng khi sự đảo chiều xảy ra, nó sẽ diễn ra nhanh chóng và nghiêm trọng. Đợt tăng giá kéo dài mà không có sự thoái lui đáng kể đã tạo ra điều kiện chín muồi cho một đợt giảm mạnh, xác nhận những lo ngại đã được các nhà phân tích kỹ thuật ghi nhận.

Điều nổi bật trong đợt sụt giảm này là hiệu suất tương đối của bạc so với vàng. Trong lịch sử, tỷ lệ phần trăm thua lỗ của bạc trong các đợt giảm mạnh thường gấp đôi so với vàng, phản ánh đặc tính biến động cao hơn của nó. Tuy nhiên, mô hình này đã không xảy ra trong đợt bán tháo gần đây. Mức giảm 7,2% của bạc, dù đáng kể, lại tương đối khiêm tốn so với mức giảm 5,39% của vàng, cho thấy sức mạnh tiềm ẩn trong cấu trúc thị trường của kim loại trắng.

Sự phân kỳ này trở nên đặc biệt ý nghĩa khi xem xét trong bối cảnh quỹ đạo gần đây của từng kim loại. Vàng đã trải qua một đợt tăng giá lịch sử chưa từng có trong gần năm thập kỷ, đặc trưng bởi hành động giá parabol không thể tránh khỏi việc dẫn đến điều chỉnh. Ngược lại, sự tăng giá của bạc diễn ra một cách từ tốn và có phương pháp - một sự tăng giá dần dần cho thấy tính bền vững hơn là sự thừa mứa đầu cơ.

Khoảng cách định giá

Sự chênh lệch trong định giá giữa vàng và bạc tạo ra một trường hợp hấp dẫn cho sự tăng giá tiếp theo của bạc. Ở đỉnh cao gần đây, bạc được giao dịch chỉ dưới 10% trên mức cao kỷ lục năm 2011. Trong khi đó, vàng đã tăng vọt hơn 128% so với mốc năm 2011 tại đỉnh điểm ngày hôm qua. Sự tương phản rõ rệt này cho thấy bạc vẫn bị định giá thấp đáng kể so với kim loại chị em của nó.

Khi những người tham gia thị trường đánh giá lại giá trị hợp lý sau đợt điều chỉnh của vàng, sự chú ý có thể chuyển sang hồ sơ rủi ro-lợi nhuận hấp dẫn hơn của bạc. Quá trình định giá lại có thể mang ý nghĩa quan trọng, đặc biệt khi xem xét các ràng buộc cung cơ bản mà thị trường bạc đang đối mặt.

Tình hình cung bạc ngày càng trở nên bấp bênh, với sản lượng khai thác không thể đáp ứng nhu cầu tăng vọt. Thâm hụt cấu trúc này đã thể hiện rõ rệt nhất qua các mức phí bảo hiểm vật lý trên các thị trường toàn cầu.

Tại London, thị trường đã trải qua tình trạng thiếu thanh khoản khi các nhà cung cấp gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đối với kim loại trắng, với các nhà giao dịch phải trả mức phí bảo hiểm khoảng 1,35 USD so với giá tại Bắc Mỹ.

Nhu cầu về bạc tại Ấn Độ thậm chí còn tăng mạnh hơn, tạo ra một tình trạng có thể được mô tả là nạn đói nguồn cung. Những người bán trên thị trường Ấn Độ đã yêu cầu mức phí bảo hiểm từ 10% đến 25% trên giá giao ngay toàn cầu - một mức chênh lệch bất thường nhấn mạnh sự nghiêm trọng của tình trạng thiếu hụt vật lý và cường độ của nhu cầu.

Sự điều chỉnh gần đây của vàng phải được nhìn nhận qua lăng kính của đợt tăng giá đặc biệt của nó. Kim loại màu vàng này chưa trải qua một đợt điều chỉnh thực sự - được định nghĩa là giảm 10% hoặc hơn - kể từ tháng 10 năm 2023, khi mức cao nhất mọi thời đại xoay quanh 2.500 USD. Từ điểm tham chiếu đó, vàng đã tăng khoảng 2.000 USD mà không trải qua một đợt thoái lui phần trăm hai con số. Một đợt tăng giá kéo dài như vậy mà không có sự củng cố đáng kể gần như đảm bảo một sự đảo chiều mạnh mẽ cuối cùng.

Động lực thị trường hiện tại cho thấy một sự tái cân bằng tiềm năng giữa định giá của vàng và bạc. Trong khi sự điều chỉnh của vàng giải quyết các điều kiện kỹ thuật bị kéo dài quá mức, mô hình tăng giá dần dần của bạc và các yếu tố cơ bản cung-cầu hấp dẫn định vị nó ở vị trí thuận lợi để tiếp tục tăng. Khi các nhà đầu tư tiêu hóa sự thoái lui mạnh mẽ của vàng và đánh giá lại việc phân bổ kim loại quý, sự định giá thấp tương đối của bạc và tình trạng căng thẳng trên thị trường vật lý có thể thu hút sự chú ý ngày càng tăng từ cả người dùng công nghiệp và vốn đầu tư tìm kiếm giá trị trong nhóm kim loại quý.