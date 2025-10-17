Giá vàng, bạc lập kỷ lục: Chuyên gia cảnh báo nóng

Thị trường kim loại quý đang được tiếp sức bởi hàng loạt yếu tố vĩ mô mang tính “trú ẩn an toàn”. Việc chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa một phần, khiến dữ liệu kinh tế bị gián đoạn, đã làm gia tăng sự bất định trong giới đầu tư. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang và nguy cơ suy thoái tại nhiều nền kinh tế lớn khiến vàng, bạc được xem như “phao cứu sinh” trong thời điểm hỗn loạn.

Bên cạnh đó, xu hướng hạ lãi suất toàn cầu đang tạo điều kiện cho giá kim loại quý đi lên. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell mới đây xác nhận khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối tháng 10, và thị trường dự đoán ít nhất hai đợt hạ lãi nữa trong chu kỳ này. Khi chi phí vay giảm, nhà đầu tư có xu hướng rót vốn vào các tài sản phi lợi suất như vàng và bạc.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng trung ương – đặc biệt ở các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) – đang đẩy mạnh mua vàng như một phần trong chiến lược “phi đô la hóa”. Điều này góp phần giữ cho nhu cầu vàng ở mức cao kỷ lục, trong khi các quốc gia phát triển cũng tăng tích trữ kim loại và khoáng sản quý để đối phó rủi ro chuỗi cung ứng.

Những dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đang “quá nóng”

Bức tranh không hoàn toàn màu hồng. Một số chuyên gia cho rằng đà tăng của vàng và bạc đang dần kiệt sức. Chỉ số chứng khoán Mỹ đã phục hồi mạnh sau đợt điều chỉnh, cho thấy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đang trở lại – điều này thường bất lợi cho các tài sản trú ẩn.

Đồng USD tăng giá cũng là tín hiệu tiêu cực. Chỉ số USD Index đã đạt đỉnh 9 tuần, phản ánh niềm tin vào sức khỏe kinh tế Mỹ. Khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng và bạc – vốn được định giá bằng USD – thường chịu áp lực giảm. Cùng lúc đó, căng thẳng Trung Đông tạm lắng sau khi Israel và Hamas ngừng bắn, làm suy yếu nhu cầu phòng thủ tài chính.

Trên phương diện kỹ thuật, chỉ số RSI (Relative Strength Index) cho thấy hiện tượng phân kỳ giảm: giá lập đỉnh mới, nhưng xung lực thị trường yếu dần. Các nhà phân tích cảnh báo rằng biến động giá lớn ở vùng đỉnh – những “thanh nến” dài trên biểu đồ – thường là dấu hiệu của một thị trường đầu cơ đã đi vào giai đoạn cuối.

Mức 50 USD của bạc có phải là ngưỡng “sinh tử”?

Theo giới chuyên gia, mốc 50 USD/ounce là ranh giới quan trọng quyết định tương lai của cả vàng lẫn bạc. Trong 50 năm qua, giá bạc chỉ chạm ngưỡng này ba lần và mỗi lần đều nhanh chóng sụt giảm trở lại.

Nếu trong hai tuần tới, bạc giữ được trên 50 USD, thị trường có thể bước sang một chu kỳ giá cao mới, kéo theo khả năng bạc tiến xa hơn nữa. Ngược lại, nếu bạc không thể duy trì ngưỡng này, lịch sử rất có thể lặp lại – thị trường vàng bạc sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu hoặc thậm chí đảo chiều.

Hiện nhiều nhà phân tích tin rằng đà tăng của vàng bạc đang ở “hiệp 8 hoặc 9” – nghĩa là gần cuối chu kỳ tăng, nhưng vẫn còn dư địa cho những pha bứt phá ngắn hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng, vì càng về cuối, biến động càng mạnh và chỉ những người nắm bắt thời điểm mới có thể hưởng trọn lợi nhuận.