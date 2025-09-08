Giá vàng tuần này sẽ ra sao?

Vàng mở cửa tuần ở mức 3.446 USD/ounce, sau khi thử thách mốc 3.440 USD rồi nhanh chóng bật tăng. Trong vòng vài ngày, giá vàng liên tục vượt 3.500 USD, 3.550 USD và chạm mức cao nhất 3.583 USD ngay sau báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ công bố hôm thứ Sáu.

Đến trưa cùng ngày, giá vàng vượt ngưỡng tâm lý 3.600 USD/ounce và duy trì quanh 3.590 USD vào cuối tuần. Đà tăng này được đánh giá là kết hợp của các yếu tố kỹ thuật, dữ liệu kinh tế và dòng vốn lớn từ giới đầu tư tổ chức.

Vì sao vàng tăng giá mạnh như vậy?

Theo giới phân tích, báo cáo việc làm Mỹ kém tích cực đã gia tăng sức ép lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải hạ lãi suất trong kỳ họp sắp tới, thậm chí có thể giảm tới 0,5 điểm phần trăm. Đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm càng mở đường cho vàng tăng giá.

Ngoài ra, nhu cầu mua vàng từ các quỹ đầu tư và ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao. Tâm lý mất niềm tin vào các tài sản tài chính truyền thống và lo ngại lạm phát kéo dài đang khiến vàng trở thành lựa chọn phòng thủ hàng đầu.

Các chuyên gia dự báo gì cho giá vàng sắp tới?

Phần lớn chuyên gia trong khảo sát của Kitco News nhận định vàng sẽ tiếp tục đi lên. 78% giới phân tích Phố Wall và 73% nhà đầu tư cá nhân tin rằng giá sẽ tăng trong tuần tới. Một số ý kiến thận trọng cảnh báo khả năng điều chỉnh nhẹ do chốt lời, nhưng đều cho rằng mức giảm – nếu có – sẽ không lớn.

Nhiều chiến lược gia dự đoán mục tiêu tiếp theo của vàng có thể là 3.800 USD, thậm chí 4.000 USD/ounce trong trung hạn, miễn là Fed duy trì lộ trình hạ lãi suất và nhu cầu dự trữ vàng toàn cầu không suy giảm.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, động lực lớn nhất được nhắc đến là sự suy giảm lòng tin vào hệ thống tài chính và các thể chế kinh tế. Khi trái phiếu và USD mất dần vai trò trú ẩn, vàng nổi lên như “tài sản an toàn thực sự”.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh bất ổn chính trị, nợ công Mỹ leo thang và lạm phát dai dẳng, vàng không chỉ là nơi trú ẩn tạm thời mà còn trở thành “tài sản cốt lõi” trong danh mục của nhiều nhà đầu tư dài hạn.