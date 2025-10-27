Cơn sốt vàng tại Australia

Lái xe một giờ vào trung tâm Sydney hôm 18/10, anh Prakas, người Australia gốc Nepal, phải quay về khi thấy hàng dài khoảng 400 người tại Martin Place. Anh có truyền thống mua vàng mỗi năm một lần cho lễ hội Diwali, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh này.

Prakas quyết định đặt mua trực tuyến. Tuy vậy, khi đến cửa hàng ABC Bullion nhận hàng ba ngày sau (21/10), anh vẫn phải đợi hai giờ. "Chắc tôi sẽ mua một miếng nhỏ hơn để giữ truyền thống", anh Prakas nói.

Prakas, người đang mua vàng cho lễ Diwali tại cửa hàng ABC Bullion ở Martin Place, trung tâm Sydney hôm 21/10. Ảnh: Jessica Hromas/The Guardian

Trong ba ngày đó, giá vàng đã tăng từ khoảng 4.200 AUD/ounce (khoảng 110 triệu đồng) lên hơn 4.300 AUD/ounce (khoảng 113 triệu đồng), tiếp nối đà tăng vọt suốt hai tháng qua.

Ông Jordan Eliseo, tổng giám đốc ABC Bullion, cho biết "cơn sốt vàng" thực sự đã diễn ra. Khoảng 1.000 người đã đến cửa hàng ở Sydney mỗi ngày trong hơn một tháng qua, chưa kể hàng nghìn người mua trực tuyến. Nhiều người xếp hàng nhiều giờ từ trước 9h sáng. Cửa hàng đã phải kéo dài giờ giao dịch và thuê thêm 5 nhân viên trong hai tuần qua.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến nhu cầu tăng đột biến và kéo dài như vậy", ông Eliseo nói.

Khi ông Eliseo bắt đầu quản lý cửa hàng ba năm trước, giá vàng chỉ 1.700 AUD/ounce. Con số này tăng gấp đôi lên 3.400 AUD vào tháng 4 năm nay, trước khi vọt tăng gần 1.000 AUD trong hai tháng qua.

Dù một số khách hàng bán chốt lời, nhiều người vẫn tìm mua ngay cả khi giá ở mức kỷ lục. Sayed, một thợ kỹ thuật, cho biết đã hưởng lợi từ đợt tăng giá và đang tìm mua thêm. "Biết đâu nó lại nhảy vọt lần nữa", anh nói.

Khi lượng người dân Australia đến xếp hàng mua vàng tăng, các quản lý cửa hàng vàng đã kéo dài giờ giao dịch, thuê thêm nhiều nhân viên trong hai tuần qua để đáp ứng nhu cầu. Ảnh: Jessica Hromas/The Guardian

Giới phân tích cho rằng các bất ổn chính trị, xung đột toàn cầu khiến nhà đầu tư đổ xô vào vàng - vốn được coi là "nơi trú ẩn an toàn". Nhà đầu tư cũng đang rút khỏi cổ phiếu do lo ngại "bong bóng AI", và tiền tệ do lạm phát dai dẳng.

Làn sóng này thu hút từ quỹ đầu tư, ngân hàng trung ương đến nhà đầu tư nhỏ lẻ như Avtar, một y tá ở ngoại ô phía bắc Sydney. Hồi tháng 4, Avtar cũng đã rút tiền tiết kiệm hưu trí để mua vàng.

Tuy nhiên, chính Avtar cũng không tin đà tăng này bền vững. Lần này, anh xếp hàng để mua bạc, kim loại được cho là còn tăng giá mạnh hơn vàng trong năm 2025. "Giá cả trở nên đáng sợ. Nếu đầu tư bây giờ, liệu nó sẽ sụp đổ hay tiếp tục tăng?", anh băn khoăn.

Câu hỏi của Avtar nhanh chóng có tín hiệu trả lời. Rạng sáng 22/10, giá vàng lao dốc xuống 4.107 AUD/ounce, giảm hơn 6% trong phiên. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2013, theo các nhà kinh tế của ANZ.

Ông Shane Oliver, kinh tế trưởng của AMP, đã cảnh báo suốt hai tuần rằng những hàng dài người xếp hàng là dấu hiệu thị trường đang đầu cơ và dễ bị điều chỉnh. "Nguy cơ về một đợt sụt giảm đang tăng lên", ông Oliver nói.