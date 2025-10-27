Cú sốc vàng toàn cầu: Nhà đầu tư tranh nhau mua giá rẻ

Giá vàng lao dốc: Cú rơi được báo trước

Suốt tháng qua, các chuyên gia kim loại quý đã cảnh báo đà tăng của vàng là “quá nóng”. Nicky Shiels, trưởng bộ phận nghiên cứu của MKS Pamp SA, gọi đây là “giao dịch chật cứng và vượt ngưỡng kỹ thuật”. Đến đầu tuần này, lời cảnh báo ấy trở thành hiện thực: giá vàng rơi tới 6,3% chỉ trong một ngày – cú giảm mạnh nhất kể từ năm 2013 – và chốt tuần ở mức 4.113 USD/ounce.

Điều đáng nói là cú rơi này diễn ra trong sự điềm tĩnh của các thị trường khác – từ chứng khoán đến dầu mỏ – cho thấy đây không phải cú sốc toàn cầu, mà là sự điều chỉnh riêng của vàng sau đà tăng hơn 30% chỉ trong hai tháng.

Dù không có nguyên nhân rõ ràng, giới giao dịch cho rằng áp lực chốt lời từ các quỹ đầu cơ và hoạt động bán ra của ngân hàng Trung Quốc là hai yếu tố chính. Nhiều người trong giới đã “ngửi thấy” điều này từ lâu, khi lượng quyền chọn bán trên sàn Comex tăng lên mức cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008.

Nhà đầu tư toàn cầu đổ xô “mua đáy”

Tại Bangkok, bà Sunisa Kodkasorn – công nhân dệt 57 tuổi – cùng chồng gom toàn bộ tiền tiết kiệm đi mua vàng ngay khi giá giảm. “Vàng vẫn là khoản đầu tư tốt nhất,” bà nói. Tuy nhiên, cặp vợ chồng không thể mua được vì loại vàng thỏi phù hợp túi tiền đã cháy hàng.

Không chỉ ở Thái Lan, từ Singapore đến Mỹ, các đại lý vàng đều ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Tại Singapore, BullionStar cho biết họ có “ngày giao dịch bận rộn nhất lịch sử”, với hàng dài người xếp hàng từ trước khi mở cửa. Ở Mỹ, công ty Money Metals Exchange cũng trong tình trạng “quá tải đơn hàng” khi nhà đầu tư săn vàng giá rẻ.

Tại Tokyo, sinh viên Việt Nam Hằng Việt, sống ở Nhật hơn 10 năm, chia sẻ: “Tôi tin giá vàng sẽ tiếp tục tăng dài hạn. Đợt giảm này là cơ hội để mua vào.”

Giới chuyên gia nói gì về “cơn điều chỉnh lành mạnh”?

Bất chấp cú rơi mạnh, nhiều chuyên gia xem đây là “điều chỉnh cần thiết” cho chu kỳ tăng bền vững hơn. “Thị trường tăng giá luôn cần những nhịp nghỉ để loại bỏ bọt và củng cố đà tăng dài hạn,” chuyên gia Shiels nhận định.

Tại Hội nghị vàng quốc tế diễn ra cuối tuần ở Kyoto, gần 1.000 thương nhân, nhà môi giới và nhà tinh luyện vàng đã tụ họp – con số kỷ lục cho thấy niềm tin của giới chuyên môn vẫn mạnh mẽ.

JPMorgan Chase dự báo giá vàng trung bình có thể vượt 5.000 USD/ounce vào cuối năm sau, dù cảnh báo rủi ro nếu các ngân hàng trung ương tạm dừng mua vào. Hiện nay, lực cầu từ ngân hàng trung ương vẫn là động lực chính, đặc biệt sau khi Mỹ trừng phạt ngân hàng trung ương Nga năm 2022, khiến các nước đẩy mạnh tích trữ vàng để bảo vệ dự trữ quốc gia.

Lịch sử từng chứng minh vàng có thể “ngủ đông” nhiều năm sau mỗi đợt lập đỉnh. Năm 2011, khi giá vàng đạt 1.921 USD/ounce, các nhà phân tích cũng gần như nhất loạt dự báo giá còn tăng tiếp nhưng phải mất 9 năm, mốc đó mới được chinh phục lại.

Tuy nhiên, hiện nay bối cảnh khác xưa: nợ công toàn cầu đang ở mức kỷ lục, lạm phát vẫn âm ỉ và niềm tin vào đồng tiền pháp định suy giảm. Những yếu tố đó khiến vàng, dù điều chỉnh ngắn hạn vẫn được xem là “bến đỗ an toàn” của dòng tiền dài hạn.