Giá vàng tăng vọt, nhà đầu tư phản ứng lạ sau 'cuộc gặp lịch sử'

Vàng thế giới bất ngờ bứt phá, trong nước 'treo đỉnh'

Giá vàng thế giới có cú lội ngược dòng ngoạn mục vào cuối phiên giao dịch 30/10 trên thị trường New York (rạng sáng 31/10, giờ Việt Nam). Từ mức dưới 3.900 USD/ounce hồi đầu tuần, kim loại quý này vọt lên 4.040 USD/ounce.

Vàng hồi phục mạnh mẽ bất chấp tin tức "nóng" từ cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc.

Cuộc đối thoại kéo dài gần 2 giờ, kết thúc vào rạng sáng 30/10, được ông Trump mô tả là “tuyệt vời”. Ông cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc kéo dài 1 năm, có thể gia hạn định kỳ.

Theo đó, thuế quan Mỹ với hàng hóa Trung Quốc giảm từ 57% xuống 47%; Trung Quốc nối lại việc mua đậu nành Mỹ với khối lượng lớn, hoãn kiểm soát xuất khẩu đất hiếm; hai bên mở đàm phán về chip Nvidia, hợp tác kiểm soát fentanyl và thăm lẫn nhau (ông Trump dự kiến sang Bắc Kinh vào tháng 4/2026, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ sau đó). Phía Trung Quốc xác nhận “thống nhất nhiều vấn đề”, nhưng chưa công bố chi tiết.

Thông thường, tin hạ nhiệt thương mại Mỹ - Trung Quốc, một trong số nguồn gốc bất ổn kinh tế toàn cầu, thường sẽ khiến giá vàng lao dốc. Tuy nhiên, thị trường diễn biến theo chiều ngược lại.

Trước đó, giá vàng đã giảm mạnh từ đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce, tương đương gần 140 triệu đồng/lượng (ghi nhận hôm 21/10) xuống 3.880 USD (123,8 triệu đồng/lượng) do hoạt động chốt lời sau đà tăng 67% từ đầu năm, cộng với tín hiệu tích cực từ thương mại.

Giá vàng trong nước và thế giới treo cao. Ảnh: HH

Thị trường vàng chịu áp lực sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có tuyên bố cứng rắn sau cuộc họp kéo dài hai ngày 28-29/10. Dù tiếp tục hạ lãi suất lần thứ hai liên tiếp, mức giảm 0,25 điểm phần trăm (xuống 3,75-4%), ông Powell cảnh báo chưa chắc tháng 12 đã cắt giảm tiếp vì lạm phát dai dẳng và trong bối cảnh Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa.

Căng thẳng địa chính trị Trung Đông dịu bớt, trong khi nhiều người kỳ vọng xung đột Ukraine có tiến triển hòa bình. Tất cả đáng lẽ gây sức ép lên thị trường vàng, giá có thể tiếp tục giảm sâu.

Nhưng trên thực tế, giá vàng thế giới vẫn tăng vọt. Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC chiều 30/10 được niêm yết 146-147,8 triệu đồng/lượng (bán ra), vàng nhẫn 148-149 triệu đồng/lượng, cao chót vót dù USD mạnh lên. Sáng 31/10, giá vàng tăng nhẹ. Người mua bán vẫn đông.

Vậy điều gì khiến giá vàng chưa thể giảm sâu?

Nhà đầu tư thận trọng, chờ kết quả thực chất

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ một bức tranh tươi sáng về hợp tác thương mại Mỹ - Trung, giới đầu tư dường như vẫn thận trọng về khả năng tái diễn một kịch bản quen thuộc: đàm phán có nhiều tuyên bố hứa hẹn tích cực nhưng thực thi không được như vậy. Trong quá khứ, hai bên từng cáo buộc nhau không tuân thủ "Thỏa thuận Giai đoạn 1" (năm 2020).

Thị trường chứng khoán châu Á cũng phản ứng thận trọng với tín hiệu từ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung.

Trong phiên giao dịch ngày 30/10, chỉ số chứng khoán Shanghai Composite ban đầu tăng 2%, sau đó đỏ sàn; chỉ số Hang Seng chung cuộc giảm 0,2%. Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến một phiên đỏ lửa.

Trên thực tế, quan hệ Mỹ - Trung đã thay đổi rất nhiều trong vài năm qua. Từ năm 2018, Washington định vị Bắc Kinh là đối thủ chiến lược. Xung đột không chỉ thương mại mà lan sang công nghệ (Mỹ cấm xuất khẩu chip Nvidia, Trung Quốc siết đất hiếm - "dầu mỏ công nghệ").

Có thể thấy, cuộc gặp tại Busan có lẽ chỉ là một bước "dừng chiến thuật" giữa hai bên. Đây có thể là điều mà giới đầu tư thận trọng. Tất cả vẫn còn ở phía trước.

Trung Quốc có thể mới chỉ hoãn việc cấm xuất khẩu đất hiếm, chứ không dỡ bỏ hoàn toàn. Ở chiều ngược lại, chính quyền ông Trump vẫn cấm xuất khẩu chip tiên tiến Nvidia Blackwell sang Trung Quốc.

Câu chuyện mua lại TikTok được thông tin là đã đến hồi kết, nhưng qua đó cho thấy rõ hơn mâu thuẫn giữa hai cường quốc.

Vàng được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố địa chính trị. Việc ông Trump ra lệnh tái thử nghiệm hạt nhân (sau 30 năm) cũng có thể khiến nhu cầu trú ẩn vào vàng gia tăng. Tại Trung Đông, lệnh ngừng bắn tại Gaza vẫn rất mong manh.

Câu chuyện các nước bơm tiền, chấp nhận lạm phát để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cũng là yếu tố hỗ trợ cho vàng. Chủ tịch Powell có tuyên bố "diều hâu" trong ngắn hạn, nhưng chu kỳ nới lỏng vẫn tiếp tục. Fed sẽ kết thúc chương trình nới lỏng định lượng (QT) từ đầu tháng 12. Sức ép của ông Trump có thể khiến Fed có những bước nới lỏng mạnh tay hơn, nhất là khi Fed có chủ tịch mới vào năm 2026 do ông Trump lựa chọn.

Một đồng USD yếu hơn và nợ công Mỹ vọt lên trên ngưỡng 38 nghìn tỷ USD là yếu tố giúp vàng hưởng lợi.

Trong một dự báo vừa được World Bank đưa ra, giá vàng sẽ đạt đỉnh cao lịch sử mới trong năm 2026, đợt tăng kéo dài nhiều năm sẽ kết thúc trong năm 2027.