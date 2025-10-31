Giá vàng hôm nay, 31-10: Giá vàng thế giới tăng 110 USD

Giá vàng hôm nay tăng rất mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 31-10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế vọt lên 4.025 USD/ounce, tăng 110 USD so với mức đáy trong phiên đêm qua 3.915 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 13 USD, chốt ở mức 4.014 USD/ounce.

Lực đẩy chính của giá vàng hôm nay đến từ các ngân hàng trung ương. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), quý III/2025 các ngân hàng trung ương đã mua 220 tấn vàng, tăng 28% so với quý trước.

WGC dự báo cả năm 2025, mức độ mua vào của những ngân hàng này sẽ dao động từ 750 đến 900 tấn vàng do căng thẳng địa chính trị, lạm phát dai dẳng và bất ổn thương mại toàn cầu – những yếu tố khiến vàng trở thành tài sản trú ẩn hấp dẫn, trước giá trị đồng USD dễ bị tổn thương.

Trước đó, vào đầu ngày 30-10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm %. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell đã phát tín hiệu việc cắt giảm lãi suất tiếp theo vào tháng 12 không chắc chắn.

Lời cảnh báo khiến lãi suất trái phiếu Mỹ tăng vượt ngưỡng 4%, đồng nghĩa với việc giá trị trái phiếu sụt giảm. Điều này có thể đã kích hoạt nhiều nhà đầu tư bán trái phiếu, dịch chuyển vốn vào kim loại quý, góp phần thúc đẩy giá vàng hôm nay nóng lên.