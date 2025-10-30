Tối 30-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng cả triệu đồng

Tối 30-10, Công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt nâng giá vàng miếng SJC lên 145,8 triệu đồng/lượng mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng trở lại 1,2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Phú Quý chiều mua vào là 145,3 triệu đồng; trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức cao hơn - 146,5 triệu đồng. Ở chiều bán ra, các doanh nghiệp này đều niêm yết mức 147,8 triệu đồng, bằng với các đơn vị khác.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng cũng tăng nhanh hơn khi các cửa hàng vàng giao dịch lần lượt 154,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào – 158,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng miếng tự do dù thấp hơn mốc đỉnh gần 20 triệu đồng nhưng vẫn đang bỏ xa giá tại các công ty vàng lớn.

Ở nhóm vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, các công ty như SJC giao dịch quanh mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào, 146,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng tăng trở lại vào cuối ngày

Giá vàng trong nước liên tục tăng giảm hàng triệu đồng mỗi ngày do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trong khi những người muốn mua vàng để dành, mua vàng cưới, vay vàng kỳ vọng giá giảm tiếp để thu hẹp cách biệt với giá thế giới; những người trót "đu đỉnh" vàng ở vùng giá 154,6 triệu đồng lại ngóng giá đi lên trở lại.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng liên tục chao đảo. Tính tới cuối ngày theo giờ Việt Nam, giá vàng đang được giao dịch ở mức 3.979 USD/ounce, tăng trở lại tới 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng.

Kim loại quý trên sàn quốc tế biến động không ngừng những ngày qua trước các thông tin liên quan đến cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và đàm phán thuế quan của Mỹ với các nước.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhận định giá vàng tăng mạnh kết hợp với những lo ngại địa chính trị toàn cầu đã thúc đẩy mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư. Nhu cầu vàng dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, nhờ dòng vốn đầu tư gia tăng vào cả quỹ ETF cũng như vàng miếng và vàng xu. Việc mua vàng từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là yếu tố chủ chốt của nhu cầu vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 124,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 21,4 triệu đồng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục của giá vàng trong nước và thế giới.

Theo chuyên gia của WGC, trong quý III/2025, Chính phủ Việt Nam đã thông báo xóa độc quyền nhà nước về sản xuất và nhập khẩu vàng miếng. Điều này được kỳ vọng sẽ làm giảm sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới.