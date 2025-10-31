Kinh tế 24h: 'Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ bình quân 55 tấn vàng'

'Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ bình quân 55 tấn vàng'

Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC) do đại biểu Thạch Phước Bình (Quốc hội Vĩnh Long) dẫn chứng, Việt Nam tiêu thụ bình quân 55 tấn vàng mỗi năm, dẫn đầu Đông Nam Á, vượt Thái Lan (48,8 tấn) và Indonesia (47,3 tấn), đồng thời đứng đầu tăng trưởng nhu cầu vàng khu vực năm 2022.

Tuy nhiên, phần lớn vàng nằm “chết” trong két dân, chưa chuyển hóa thành vốn kinh tế, trong khi giá vàng trong nước từng chênh thế giới tới 20 triệu đồng/lượng, phản ánh bất ổn thị trường, tâm lý đầu cơ và găm giữ do thiếu cơ chế minh bạch.

Ông Bình đề xuất 5 giải pháp, nổi bật là thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia để dân gửi vàng vật chất, nhận chứng chỉ điện tử giao dịch, cầm cố, quy đổi; đồng thời phát triển chứng chỉ vàng lưu ký, quỹ đầu tư vàng, trái phiếu vàng, biến “vốn tĩnh” thành “vốn động”. Nếu huy động 10-15% vàng dân, sẽ tạo nguồn lực lớn cho hạ tầng, chuyển đổi số, công nghệ mà không tăng nợ công. Đại biểu Nguyễn Văn Thân cũng đề nghị Nhà nước vay ngoại tệ từ dân với lãi suất tối thiểu 6%.

Chính phủ đang sửa Nghị định 24, xóa độc quyền vàng miếng, nghiên cứu sàn giao dịch vàng để minh bạch hóa và kiểm soát thị trường. Hiện giá vàng SJC ở mức 144,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu nhưng vẫn chênh thế giới khoảng 20 triệu đồng, và Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo thận trọng đầu tư do biến động mạnh.

ACB lên kế hoạch ra mắt vàng miếng thương hiệu riêng

Ngân hàng Á Châu (ACB) đang lên kế hoạch ra mắt vàng miếng mang thương hiệu riêng, kỳ vọng nằm trong nhóm ngân hàng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và phân bổ quota nhập khẩu vàng, dự kiến ngay trong tháng 11/2025. ACB đã khôi phục toàn bộ năng lực sản xuất, đồng thời chuẩn bị triển khai giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng số, giúp khách hàng mua bán nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo chất lượng, uy tín.

Trước đó, từ đầu tháng 10, ACB đã cho phép giao dịch vàng miếng tại một số chi nhánh, bao gồm vàng miếng ACB sản xuất trước năm 2012, vàng SJC (chỉ loại 1 lượng) và một số loại khác, với thanh toán bằng tiền đồng qua tài khoản và giao nhận trong ngày hoặc tối đa hai ngày làm việc.

Nhu cầu tích trữ và đầu tư vàng tại Việt Nam vẫn rất lớn trong khi nguồn cung còn hạn chế. Nghị định 232 sửa đổi Nghị định 24, có hiệu lực từ 10/10/2025, đã xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng của Nhà nước, mở đường cho khoảng 8 ngân hàng đủ điều kiện vốn điều lệ cùng 3 doanh nghiệp lớn là PNJ, DOJI và SJC được phép nhập khẩu nguyên liệu và sản xuất vàng miếng. Techcombank cũng đang chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự, kho bãi và kênh phân phối trực tuyến để ra mắt vàng miếng thương hiệu riêng. Các động thái này nhằm tăng nguồn cung, minh bạch hóa thị trường và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, có loại đắt thêm hơn 1.000 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá xăng dầu tăng mạnh từ 15h ngày 30/10/2025, sau kỳ giảm trước đó. Cụ thể, xăng RON 95-III tăng 760 đồng/lít, lên 20.480 đồng/lít; xăng E5 RON 92 tăng 710 đồng/lít, đạt 19.760 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S đảo chiều tăng 1.320 đồng/lít sau 3 kỳ giảm liên tiếp, lên 19.200 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 1.160 đồng/lít, chạm 19.270 đồng/lít; dầu mazut tăng 540 đồng/kg, ở mức 14.630 đồng/kg. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt áp dụng giá mới.

So với kỳ điều hành 23/10 (giảm 176-177 đồng/lít xăng, 538 đồng/lít diesel, 291 đồng/lít dầu hỏa, 273 đồng/kg mazut), lần này giá tăng trở lại do biến động giá thế giới. Sáng 30/10, dầu Brent tăng 0,52 USD/thùng (0,8%) lên 64,92 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,33 USD/thùng (0,6%) lên 60,48 USD/thùng, nhờ tồn kho Mỹ giảm sâu gần 7 triệu thùng và tín hiệu tích cực từ đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Từ đầu năm 2025, giá xăng dầu đã trải qua 44 phiên điều chỉnh, với xăng RON95 tăng 24 lần, giảm 20 lần; diesel tăng 21 lần, giảm 22 lần.

Biến động này có thể ảnh hưởng đến chi phí vận tải, logistics và giá hàng hóa tiêu dùng. Người dân, doanh nghiệp nên theo dõi sát để điều chỉnh kế hoạch.

Vietnam Airlines báo lãi hơn 7.000 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2025

Vietnam Airlines (HVN) công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả vượt trội: doanh thu hợp nhất đạt 30.782 tỷ đồng (112,3% cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế 732 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất 90.177 tỷ đồng (104,58% cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hơn 7.174 tỷ đồng (114,5% cùng kỳ), vượt kế hoạch đề ra.

Sản lượng vận chuyển ấn tượng: 9 tháng vận chuyển gần 19,4 triệu lượt hành khách (tăng 12,3%), hàng hóa & bưu kiện gần 250.000 tấn (111% cùng kỳ). Quý III riêng lẻ vận chuyển 6,7 triệu lượt khách (tăng 11%). Thị trường quốc tế ước đạt 34,5 triệu lượt (tăng 14%), nội địa 28,4 triệu lượt (tăng 7,2%).

Dù chịu áp lực tỷ giá tăng chi phí gần 700 tỷ đồng quý III, Vietnam Airlines vẫn duy trì tăng trưởng nhờ mở rộng đường bay quốc tế mới (Hà Nội - Cebu, Jakarta; TP.HCM - Copenhagen), tối ưu sản lượng và kiểm soát chi phí hiệu quả.

Công ty đã phát hành thành công 897 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 8.971 tỷ đồng, xóa tình trạng âm vốn chủ sở hữu, củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn 2026-2030. Vietnam Airlines khởi động chương trình hiện đại hóa đội bay quy mô lớn, đầu tư hạ tầng Long Thành, logistics hàng không và chuyển đổi số.

Hãng ra mắt Check-in Lounge sang trọng tại T3 Tân Sơn Nhất, định vị lại chuẩn dịch vụ 5 sao. Vietnam Airlines được vinh danh Top 20 hãng hàng không tốt nhất thế giới, Top 25 an toàn nhất, Hãng 5 sao APEX, Top 10 châu Á (DestinAsia) và xếp hạng 86/500 Fortune Southeast Asia 500. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, hãng nhận Bằng khen Thủ tướng. Kết quả này khẳng định vị thế dẫn đầu hàng không quốc gia, sẵn sàng mở rộng mạng bay và nâng cao trải nghiệm khách hàng.