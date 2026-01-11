Giá vàng SJC sát mốc 160 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn hỏi mua

Cuối ngày 10-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 157,8 triệu đồng/lượng, bán ra 159,8 triệu đồng/lượng - ổn định so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn cũng được giao dịch ổn định quanh mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào, 156,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Bất chấp giá vàng tăng cao, nhu cầu giao dịch của người dân vẫn rất lớn. Không chỉ tại các cửa hàng, giao dịch trên chợ mạng cũng nhộn nhịp không kém. Nhiều người hỏi mua từ vài lượng đến cả chục lượng vàng miếng, vàng nhẫn trên chợ mạng.

Nhiều chuyên gia cảnh báo theo quy định mới, người dân có thể bị phạt nặng nếu mua bán, giao dịch vàng miếng ở những nơi không được cấp phép.

Theo Nghị định 340/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9-2-2026, người nào mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng và sử dụng vàng làm phương thức thanh toán sẽ bị phạt cảnh cáo. Nếu tái phạm nhiều lần, hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu tới 20 triệu đồng.

Theo giá vàng hiện tại, người dân mua từ 1 chỉ vàng trở lên sẽ phải chuyển khoản qua tài khoản thanh toán

Hành vi không thực hiện thanh toán mua bán vàng qua tài khoản theo quy định sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng. Cụ thể, việc thanh toán mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày phải được thực hiện thông qua tài khoản của khách hàng và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mức phạt cao nhất liên quan các vi phạm về hoạt động kinh doanh vàng được quy định tại khoản 8, Điều 28, Nghị định 340/2025. Theo đó, phạt tiền từ 300 triệu tới 400 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, mua bán vàng miếng mà không có giấy phép sản xuất, kinh doanh vàng miếng; xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng mà không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp… Các hành vi này còn bị xử phạt bổ sung là tịch thu số vàng vi phạm; đình chỉ hoạt động mua bán vàng miếng 6-9 tháng; đình chỉ hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu 6-12 tháng…