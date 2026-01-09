Giá bạc bắt đầu giảm mạnh, gây áp lực lớn lên vàng

Giá vàng chịu áp lực khi bạc bị bán mạnh

Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/1 trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay đã ghi nhận mức giảm đáng kể, mất 16 USD (tương đương 0,4%) so với phiên trước, xuống còn 4.463 USD/ounce.

Sự sụt giảm này diễn ra sau khi giá vàng đã tăng mạnh trên thị trường Mỹ trong đêm qua. Dù nhu cầu mua vàng vẫn rất cao, góp phần đẩy giá lên, nhưng áp lực bán ra cũng không kém phần mạnh mẽ, đặc biệt khi các nhà đầu tư nhận thấy tín hiệu bán tháo rõ rệt đối với bạc - kim loại quý thường có quan hệ mật thiết với vàng.

Cụ thể, vào đầu phiên 9/1, giá bạc đã giảm 1,5 USD, xuống mức 75,5 USD/ounce, bỏ xa kỷ lục hơn 82 USD/ounce thiết lập vào cuối năm 2025. Sự giảm mạnh của bạc đã lan tỏa áp lực lên vàng, khiến thị trường kim loại quý biến động.

Trong nước, tình hình cũng diễn biến tương tự. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn của nhiều thương hiệu đã giảm 1-2 triệu đồng/lượng so với mức cao kỷ lục cuối năm ngoái, xuống còn 158-158,5 triệu đồng/lượng (giá bán). Giá bạc thỏi giảm mạnh hơn, mất 2-3 triệu đồng, xuống còn 79-80 triệu đồng/kg.

Trong phiên giao dịch đêm qua tại New York, giá vàng đã cho thấy khả năng phục hồi ấn tượng. Từ mức thấp nhất trong ngày là 4.415 USD/ounce, giá vàng đã bật tăng và đóng cửa ở 4.487 USD/ounce. Điều này khẳng định vị thế vững chắc của vàng gần các mức cao kỷ lục, dù thị trường tổng thể đang đối mặt với nhiều bất ổn.

Ngược lại, giá bạc kỳ hạn chịu áp lực nặng nề hơn, giảm 1,3 USD (1,67%) xuống 76,89 USD/ounce. Kim loại này thậm chí chạm đáy 73,52 USD/ounce đầu phiên trước khi phục hồi nhẹ.

Sự chênh lệch hiệu suất giữa vàng và bạc phản ánh sự thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư. Các yếu tố cơ bản khác nhau đang chi phối từng thị trường: vàng được hỗ trợ bởi vai trò trú ẩn an toàn, trong khi bạc dễ bị ảnh hưởng bởi nhu cầu công nghiệp.

Giá vàng được dự báo sẽ vẫn gia tăng, trong khi bạc có thể biến động mạnh. Ảnh: HH

Một nguyên nhân quan trọng góp phần vào sự biến động này là quá trình điều chỉnh hàng năm của chỉ số Bloomberg Commodity Index (BCOM), dự kiến diễn ra từ 9-15/1. Việc tái cân bằng này nhằm phản ánh chính xác tình hình thị trường hàng hóa toàn cầu, dựa trên dữ liệu thanh khoản và sản lượng năm trước. Lịch sử cho thấy, các giai đoạn như vậy thường dẫn đến giao dịch tăng vọt và biến động giá tạm thời, khi quỹ thụ động và nhà giao dịch thuật toán điều chỉnh vị thế.

Ngoài ra, các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao dữ liệu việc làm phi nông nghiệp Mỹ, dự kiến công bố vào tối 9/1 (giờ Việt Nam). Dữ liệu gần đây cho thấy số lượng việc làm tháng 11/2025 giảm xuống mức thấp nhất 14 tháng, chỉ còn 7,7 triệu vị trí so với dự báo 7,8 triệu. Hoạt động tuyển dụng yếu cho thấy nhu cầu lao động suy giảm, có thể thúc đẩy kỳ vọng nới lỏng tiền tệ.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa dữ liệu việc làm yếu và giá vàng đã trở nên phức tạp hơn do chính sách của Fed và lo ngại lạm phát kéo dài. Dữ liệu yếu có thể kích hoạt nhu cầu trú ẩn vào vàng, trong khi dữ liệu tích cực có thể gia tăng áp lực chốt lời.

Dù giá vàng vẫn duy trì gần mức kỷ lục thiết lập cuối tháng 12/2025, chỉ số USD (DXY) đã tăng 1,23% trong 9 phiên gần đây mà không gây tác động đáng kể lên kim loại quý. Sự tách rời khỏi mối tương quan nghịch đảo truyền thống cho thấy các yếu tố như rủi ro địa chính trị và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương đang chi phối thị trường, trong khi đợt điều chỉnh gần đây chủ yếu mang tính củng cố sau chuỗi tăng kéo dài.

Dự báo giá vàng tiếp tục tăng, bạc biến động mạnh

Các nhà phân tích kỹ thuật nhận định cả vàng và bạc vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn và đợt điều chỉnh hiện tại chưa làm suy yếu cấu trúc tăng giá tổng thể. Các mức hỗ trợ đang được thử thách nhưng chưa bị phá vỡ, cho thấy nhu cầu cơ bản vẫn mạnh mẽ. Diễn biến tương lai sẽ phụ thuộc vào các yếu tố riêng biệt: vàng dựa vào địa chính trị (căng thẳng Đông Âu, Trung Đông) và mua vào từ ngân hàng trung ương, đặc biệt ở thị trường mới nổi nhằm đa dạng hóa dự trữ khỏi USD.

Ngược lại, bạc chịu ảnh hưởng lớn từ nhu cầu công nghiệp, với nguồn cung thắt chặt do sản lượng khai thác giảm và nhu cầu tăng từ pin mặt trời, năng lượng xanh. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này khiến bạc dễ tổn thương trước suy thoái kinh tế, dẫn đến rủi ro điều chỉnh mạnh hơn. Cả hai kim loại chưa cho thấy dấu hiệu suy giảm đà tăng, nhưng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khác nhau: bạc có tiềm năng lợi nhuận cao hơn nhưng biến động lớn hơn.

Báo cáo việc làm tối 9/1 và kế hoạch tái cân bằng BCOM có thể là chất xúc tác quan trọng. Dữ liệu việc làm khả quan có thể đẩy giá giảm thêm nếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm, trong khi dữ liệu yếu có thể đẩy giá lên kỷ lục mới.

Theo Goldman Sachs, giá bạc có thể biến động mạnh trong năm 2026, với Trung Quốc đóng vai trò chi phối thị trường. Tồn kho bạc ở mức thấp khiến giá nhạy cảm với dòng chảy, làm gia tăng cả tiềm năng tăng và rủi ro điều chỉnh.

Nguyên nhân biến động không đến từ thiếu hụt nguồn cung toàn cầu, mà do các nút thắt cục bộ, đặc biệt là tình trạng khan hiếm bạc tại London sau khi dòng kim loại này dịch chuyển sang Mỹ vì lo ngại thuế quan. Đà tăng mạnh năm 2025 được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và xu hướng đa dạng hóa tài sản, trong khi sự thiếu hụt tại London tiếp tục khuếch đại biến động giá.

Goldman ước tính, nhu cầu ròng 1.000 tấn/tuần bình thường đẩy giá tăng 2%, nhưng hiện tại lên 7%. Biến động cực đoan có thể tiếp diễn theo cả hai hướng. Giá bạc có thể giảm nếu chính sách thương mại rõ ràng và bạc chuyển về London, nhưng bất ổn có thể giữ bạc ở Mỹ - tương tự vàng vẫn miễn thuế nhưng ở COMEX.

Hạn chế xuất khẩu mới của Trung Quốc từ 2026 yêu cầu phê duyệt có thể phân mảnh thị trường, giảm thanh khoản và tăng biến động. Rủi ro gián đoạn thúc đẩy tích trữ cục bộ, chuyển từ thị trường tích hợp sang cấu trúc kém hiệu quả, dễ biến động giá mạnh.

Có thể thấy, thị trường kim loại quý hứa hẹn đầy biến động, với bạc gây áp lực lên vàng nhưng cả hai vẫn có nền tảng tăng trưởng vững chắc nếu các yếu tố địa chính trị và kinh tế hỗ trợ.