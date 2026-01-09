Giá vàng neo cao nhưng không còn hấp dẫn: Nhà đầu tư đang chùn tay?

Giá lập đỉnh nhưng dòng tiền không còn hào hứng

Bước sang năm 2026, thị trường vàng thế giới vẫn vận động quanh vùng giá cao kỷ lục sau một năm 2025 tăng bùng nổ. Theo Financial Times, dự báo trung bình của 11 nhà phân tích cho thấy giá vàng có thể đạt khoảng 4.610 USD/ounce trong năm nay, thậm chí trong kịch bản lạc quan có thể tiến sát mốc 5.400 USD/ounce. MoneyWeek ghi nhận, riêng năm 2025, giá vàng đã tăng gần 66%, đưa kim loại quý này trở thành một trong những tài sản có hiệu suất tốt nhất toàn cầu.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC và DOJI mở đầu năm 2026 quanh vùng 155-158 triệu đồng/lượng. Mặt bằng giá cao giúp thị trường vàng luôn “nóng” về thông tin, song trái ngược với diễn biến giá, sức mua thực tế lại có dấu hiệu chững lại. Ghi nhận tại một số cửa hàng vàng ở Hà Nội cho thấy lượng khách đến hỏi giá khá đông, nhưng phần lớn vẫn trong trạng thái thăm dò, chưa sẵn sàng xuống tiền.

Tâm lý thận trọng này thể hiện rõ trên các diễn đàn đầu tư. Anh Văn Mạnh, nhà đầu tư tại Đông Anh (Hà Nội), cho biết đã chủ động bán vàng và chuyển sang gửi tiết kiệm. “Mình bán rồi, gửi tiết kiệm 6,5% và chờ qua Tết mới tính tiếp. Giá cao thế này vào lại rủi ro quá”, anh chia sẻ.

Nhiều nhà đầu tư khác cũng thừa nhận nỗi lo “mua đỉnh” ngày càng rõ rệt. Sau chuỗi tăng nóng, kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn giảm mạnh khiến vàng không còn là lựa chọn dễ dàng như trước. Trên các hội nhóm, không ít ý kiến cho rằng dù giá thế giới còn tiềm năng tăng, nhưng diễn biến trong nước lại khó đoán, khiến người mua rơi vào thế bị động.

Chênh lệch mua - bán cao, người mua vàng khó “về bờ”

Một trong những nguyên nhân lớn khiến vàng mất dần sức hút là chênh lệch mua vào - bán ra quá cao, đặc biệt ở thị trường vàng tư nhân. Thực tế, khi giá vàng thế giới ở vùng 4.340 USD/ounce, nhiều cửa hàng tư nhân bán ra với mức 150-160 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, khi giá thế giới tăng lên quanh 4.450-4.500 USD/ounce, giá trong nước lại không tăng tương ứng, thậm chí còn bị “ghìm”.

Chị Lan Anh ở Hà Đông, Hà Nội cho hay: “Tiệm vàng tư nhân trong nước họ nhạy bén giá thật đấy. Lúc giá vàng thế giới tăng mạnh tận 4.550 USD thì họ tăng chậm, mỗi ngày 30-50-70 nghìn. Nhưng hôm qua vàng giảm từ 4.500 về 4.425 trong ngày mà họ giảm giá ầm ầm tận 200-300 nghìn. Như vậy, nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào chỉ lỗ”.

Anh Tuấn Hải, một nhà đầu tư bức xúc chia sẻ: “Hôm giá vàng 439x mình mua 150,5. Nay giá vàng 445x vàng tư nhân bán 149,0. Chán. Lỗ 1,5 triệu”. Với mức chênh lệch lớn như vậy, khả năng sinh lời gần như bị triệt tiêu, dù xu hướng giá thế giới vẫn được đánh giá là tích cực.

Nhiều người thừa nhận đã rơi vào trạng thái “mắc kẹt” khi mua vàng ở vùng đỉnh. Tâm lý lo ngại này khiến hoạt động lướt sóng vàng không còn nhộn nhịp như trước. Chị Minh Anh, Tam Trinh, Hà Nội cho hay: “Giờ tư nhân ghìm giá bán, mua xong không “về bờ” được. Đợt trước mình mua vàng với giá 150 triệu đồng/lượng tới nay các tiệm vàng tư nhân vẫn chưa mua vào giá 150 triệu đồng/lượng. Hy vọng vàng thế giới tăng cao để mình hòa vốn”.

Tương tự, chị Khánh Ly, một nhà đầu tư khác cho hay: “Giờ không mua vào được, mà bán ra thì lỗ. Cay cú thật sự”.

Theo nhiều chuyên gia, sau chu kỳ tăng nóng, vàng đang dần quay về đúng vai trò là tài sản phòng ngừa rủi ro dài hạn. Trong ngắn hạn, dư địa tăng nhanh không còn rõ ràng, trong khi nguy cơ điều chỉnh vẫn hiện hữu nếu kinh tế toàn cầu ổn định hơn hoặc dòng tiền quay lại các tài sản rủi ro.

Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư đang có xu hướng phân hóa. Chứng khoán bắt đầu sôi động trở lại, còn lãi suất gửi tiết kiệm cũng liên tục tăng cao nên đã thu hút dòng tiền chuyển hướng. Vì vây, vàng đang dần mất ưu thế so với các kênh đầu tư khác.

Thực tế cho thấy, giá vàng dù neo ở vùng đỉnh lịch sử nhưng không còn đủ sức kích hoạt làn sóng mua mạnh như giai đoạn trước. Khi giá cao, chênh lệch lớn và lợi nhuận không rõ ràng, nhiều nhà đầu tư chọn cách đứng ngoài quan sát.