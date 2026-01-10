Giá vàng hôm nay (10/1): Vàng SJC và nhẫn tăng áp sát "đỉnh", dự báo tiếp tục tăng

Giá vàng hôm nay 10/1, đảo chiều tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 10/1 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đảo chiều tăng mạnh so với hôm qua. Trong đó, vàng SJC ở mức bán ra đạt 158,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng. Còn vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng từ 700.000 - 1 triệu đồng/lượng với các thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... đạt mức bán ra từ 157 - 158,6 triệu đồng/lượng.

Như vậy, vàng SJC mức bán ra thấp hơn đỉnh (159,8 triệu đồng/lượng) 1,5 triệu đồng/lượng; còn vàng nhẫn thấp hơn đỉnh (160,5 triệu đồng/lượng) 1,9 triệu đồng/lượng. Giới chuyên gia nhận định, giá vàng hôm nay trong nước có thể tiếp tục tăng mạnh do giá vàng thế giới đã tăng vọt và chốt phiên tuần trên mức 4.500 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 10/1 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đảo chiều tăng mạnh.

Tính đến 7 giờ 45 phút sáng ngày 10/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 156,3 - 158,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 156,3 - 158,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 156,3 - 158,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 155,6 – 158,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 154 - 157 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chốt tuần trên mức 4.500 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 10/1 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.510 USD/ounce, tăng mạnh 33 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Reuters, giá vàng thế giới tăng cao đã làm hạn chế hoạt động mua vàng vật chất tại Ấn Độ trong tuần này, trong khi các nhà buôn tại Trung Quốc tăng phí bảo hiểm so với giá quốc tế khi nhu cầu của nhà đầu tư bán lẻ được khôi phục sau kỳ nghỉ lễ.

Tuần này, các nhà buôn vàng Ấn Độ đã tính phí chênh lệch lên tới 6 USD/ounce so với giá chính thức trong nước, bao gồm cả thuế nhập khẩu 6% và thuế bán hàng 3%, thấp hơn mức chênh lệch lên tới 15 USD của tuần trước.

"Việc mua trang sức đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi giá cả tăng cao. Người mua lẻ đang trì hoãn việc mua sắm", ông Ashok Jain, chủ sở hữu của nhà bán buôn vàng Chenaji Narsinghji có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Một nhà buôn vàng bạc đá quý tại Mumbai làm việc cho một ngân hàng tư nhân cho biết các cửa hàng trang sức đang báo cáo lượng khách đến rất ít và nhu cầu về tiền xu và vàng thỏi chỉ ở mức thấp.

Tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu, vàng thỏi được giao dịch với mức giá cao hơn tới 21 USD/ounce so với giá giao ngay chuẩn toàn cầu trong tuần này. Con số này cao hơn so với mức chênh lệch 3 USD/ounce được ghi nhận vào tuần trước.

Ông Bernard Sin, giám đốc khu vực Greater China của MKS PAMP cho biết, nhu cầu vàng vật chất tại châu Á đã tăng mạnh trở lại trong tuần này, đặc biệt là ở Trung Quốc và Hồng Kông, phản ánh tình trạng nguồn cung khan hiếm hơn và sự hồi sinh nhu cầu của nhà đầu tư bán lẻ sau kỳ nghỉ lễ.

Việc tích lũy vốn của ngân hàng trung ương Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ thị trường, củng cố nhận định rằng nhu cầu của Trung Quốc không chỉ mang tính chu kỳ mà còn mang tính cấu trúc.

Tại Singapore, vàng được bán với giá cao hơn giá thị trường từ 1,2 - 2,5 USD/ounce. Còn tại Hồng Kông, vàng được giao dịch với giá cao hơn giá trị thực từ 2 - 3 USD/ounce.