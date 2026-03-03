Một số sản phẩm mỹ phẩm của Dove, Rexona, Elseve và Garnier bị thu hồi

Sản phẩm sữa dành cho trẻ em bị nước ngoài thu hồi do không đảm bảo an toàn

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa cảnh báo về một số sản phẩm, hàng hóa bị thu hồi tại nước ngoài trong tháng 2-2026 có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Việt Nam.

Một số sản phẩm mỹ phẩm của Dove, Rexona, Elseve và Garnier

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử cảnh báo an toàn sản phẩm của Ủy ban châu Âu (EC), Cơ quan chức năng Cộng hòa Séc, Cộng hòa liên bang Đức và Cộng hòa Itali phát hiện một số mẫu sản phẩm mỹ phẩm như: sữa tắm, dầu gội đầu …có chứa chất 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (viết tắt là BMHCA, còn được biết đến với tên thương mại là Butylphenyl methylpropional) bị cấm sử dụng trong mỹ phẩm tại thị trường châu Âu từ năm 2022, do có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là ảnh hưởng đến hệ sinh sản và gây kích ứng da khi sử dụng lâu ngày.

Những sản phẩm này được phân phối rộng rãi qua nhiều kênh bán lẻ tại châu Âu trong thời gian gần đây, với một số nhãn hàng tiêu biểu như: Các sản phẩm của thương hiệu Dove bao gồm: Sữa tắm Dove surgras à l'huile d'amande douche 400ml – xuất xứ Hà Lan; Sữa tắm và rửa mặt Dove MEN + CARE FRESH AWAKE ENERGISING SCENT 400ml – Xuất xứ Vương quốc Anh; Nước rửa tay Dove – xuất xứ Đức.

Xịt khử mùi Rexona sensitive ANTI-PERSPIRANT 48H cho nam 150ml – Xuất xứ: Vương quốc Anh; Dầu gội ELSEVE TOTAL REPAIR 5 EXTREME 250ml – Xuất xứ: Pháp; Mặt nạ tóc GARNIER Fructis Capelli secchi 300ml - Xuất xứ: Pháp.

Sữa công thức cho trẻ sơ sinh Kendamil – Xuất xứ: Canada

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử của Chính phủ Canada, Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (Canadian Food Inspection Agency - CFIA) công bố chương trình thu hồi một số lô sản phẩm sữa công thức trẻ sơ sinh mang thương hiệu Kendamil tại thị trường Canada do nghi ngờ nhiễm độc tố cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Sản phẩm này được bán tại các siêu thị Costco trên toàn quốc (Canada), lô sản phẩm Infant formula with whole milk - Milk based powder with iron (1049g) có thông tin chi tiết như sau: Mã vạch UPC: 8 50045 23826 1; Ngày sản xuất vào 01/3/2025 và Hạn sử dụng tốt nhất trước ngày 01/3/2027; L 897274 M 121 và L 888632 M 121.

Đợt thu hồi này được triển khai trên cơ sở thông báo thu hồi sản phẩm tương tự tại một quốc gia khác. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp bệnh lý nào liên quan đến việc sử dụng hoặc tiêu thụ sản phẩm này tại Canada.

Đồ chơi lắp ghép nam châm hiệu Huaker – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông báo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), khoảng 782 bộ đồ chơi lắp ghép nam châm trẻ em do Shenzhen Huakechuang Technology Co. Ltd. (kinh doanh dưới tên Huaker) nhập khẩu đã bị thu hồi tại Hoa Kỳ do không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc đối với đồ chơi trẻ em.

Sản phẩm chứa các chi tiết nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ nghẹt thở đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi; các bộ phận này có thể bị trẻ đưa vào miệng, gây tắc nghẽn đường thở và có thể dẫn đến tử vong. Người tiêu dùng được khuyến cáo ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và liên hệ với Huaker để được hoàn tiền theo quy định.

Móc khóa cho người leo núi (carabiner) dạng quả lê (HMS)

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) thông báo thu hồi sản phẩm móc khóa cho người leo núi dạng quả lê hiệu OCUN do công ty ALS Trade Pty Ltd (ALS Trade) phân phối tại Australia vì nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng khi leo núi.

Cụ thể cổng khóa (gate) của móc có thể bị lỗi và không tự động đóng lại trong quá trình sử dụng đối với các lô hàng bị ảnh hưởng. Nếu móc khóa không đóng hoàn toàn khi đang chịu tải, thiết bị có thể bật ra, làm tăng nguy cơ rơi từ trên cao, dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Nếu móc khóa không đóng hoàn toàn khi đang chịu tải, thiết bị có thể bung ra, dẫn đến nguy cơ rơi từ trên cao, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Máy trộn thực phẩm để bàn (stand mixer) The Cooks Collective – Đơn vị phân phối: Myer Pty Ltd

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) thông báo thu hồi máy trộn thực phẩm để bàn (stand mixer) The Cooks Collective, được bán tại các cửa hàng của Myer (bao gồm cả của hàng trực tuyến) do tiềm ẩn nguy cơ điện giật nghiêm trọng.

Trong quá trình sử dụng, sản phẩm có thể phát sinh hoặc tích tụ điện tích vượt quá giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn an toàn điện của Úc. Người sử dụng có thể bị điện giật nếu đồng thời chạm vào trục đánh (beater shaft) và vỏ kim loại đã nối đất của thiết bị.

Sự cố này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong khi máy đang hoạt động. Thực tế đã ghi nhận các trường hợp bị điện giật liên quan đến sản phẩm này.

Máy tạo độ ẩm Starbucks chạy bằng pin – Xuất xứ: Trung Quốc

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử cảnh báo an toàn sản phẩm của Cơ quan Tiêu chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc - Korean Agency for Technology and Standards (KATS), Công ty SCK đã thực hiện thu hồi tự nguyện sản phẩm máy tạo độ ẩm hiệu Starbucks chạy bằng pin (model: STH-600G, STH-600P; màu sắc: xanh lá cây, hồng) do pin bị quá nhiệt không rõ nguyên nhân, dẫn đến nguy cơ cháy nổ nếu pin quá nóng.

Ngoài ra, máy khắc/cắt laser để bàn Atomstack, xuất xứ Trung Quốc cũng bị EC thu hồi do tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương mắt đối với người sử dụng hoặc những người xung quanh nếu không đeo kính bảo hộ phù hợp.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho rằng, trong bối cảnh hoạt động mua sắm xuyên biên giới ngày càng gia tăng, đặc biệt thông qua các nền tảng thương mại điện tử quốc tế và hình thức hàng xách tay, không loại trừ khả năng các sản phẩm này vẫn được lưu thông và tiếp cận thị trường Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng rà soát lại thông tin sản phẩm để ngừng sử dụng nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời cần lựa chọn địa chỉ mua hàng uy tín.