Đế chế vàng London chao đảo giữa cuộc đua kho vàng nghìn tỷ USD

Citigroup và Morgan Stanley lại mở kho vàng ở London

Theo Bloomberg, Citigroup và Morgan Stanley đang chuẩn bị thiết lập hệ thống kho và dịch vụ lưu ký vàng của riêng mình tại London – nơi được xem là “thủ phủ” của thị trường vàng thế giới. Mục tiêu của họ là phá vỡ thế độc quyền mà JPMorgan Chase đang nắm giữ trong hoạt động lưu trữ và thanh toán vàng vật chất.

Nguồn tin thân cận tiết lộ Citigroup đã đi rất xa trong quá trình xin cấp phép hoạt động tại Anh, nhằm trở thành thành viên thanh toán của thị trường vàng London. Trong khi đó, Morgan Stanley đang ở giai đoạn đầu nhưng cũng lên kế hoạch mở rộng dịch vụ vàng vật chất, bao gồm lưu trữ và thanh toán. Cả hai ngân hàng hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

London hiện là nơi lưu trữ hơn 1.000 tỷ USD giá trị vàng, và chỉ có 4 ngân hàng được phép vận hành các kho vàng lớn phục vụ hoạt động thanh toán quốc tế: JPMorgan, HSBC, UBS và ICBC Standard Bank. Ngân hàng Trung ương Anh cũng lưu trữ vàng, nhưng chủ yếu cho các ngân hàng trung ương khác, không tham gia giao dịch thương mại.

Trong nhóm này, JPMorgan là “ông vua” thực sự của thị trường vàng London. Họ đang nắm giữ phần lớn số vàng của các quỹ ETF và cả lượng vàng ngoài hệ thống của Ngân hàng Trung ương Anh. Điều đó giúp JPMorgan gần như chi phối toàn bộ hoạt động thanh toán, trao đổi và lưu trữ vàng vật chất tại trung tâm tài chính lớn nhất châu Âu.

Theo bà Ruth Crowell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA), việc nhiều ngân hàng lớn bày tỏ ý định trở thành thành viên thanh toán là tín hiệu tích cực. “Đây là bước đi mở rộng đáng hoan nghênh, giúp thị trường minh bạch và sôi động hơn,” bà nói.

Tân Chủ tịch độc lập của LBMA, ông Paul Fisher, cũng nhấn mạnh rằng hệ thống thanh toán vàng không nên là “một câu lạc bộ khép kín”. Việc có thêm các thành viên mới sẽ giúp thị trường phát triển hơn. “Đây không phải trò chơi có tổng bằng không. Càng nhiều bên tham gia, thị trường càng lớn, và ai cũng hưởng lợi,” ông Fisher khẳng định.

Lợi nhuận và thách thức trong “cuộc đua kho vàng” mới

Phí lưu trữ vàng thường được tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị tài sản, vì vậy khi giá vàng tăng hơn 50% kể từ đầu năm 2025, lợi nhuận từ dịch vụ này cũng tăng vọt. Tuy nhiên, việc vận hành một kho vàng tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi chi phí đầu tư khổng lồ – từ an ninh, bảo hiểm cho đến công nghệ giám sát.

Bà Crowell thừa nhận đây là “một khoản cam kết đầu tư rất lớn”, nhưng cho biết trong vòng một năm tới, nếu mọi thỏa thuận diễn ra thuận lợi, London sẽ có thêm các thành viên thanh toán mới. Điều này có thể mở ra giai đoạn cạnh tranh mới trong thị trường kim loại quý toàn cầu, vốn lâu nay bị thống trị bởi một vài cái tên lớn.