Chuyên gia dự báo lạc quan về triển vọng giá vàng tuần tới

Trong tuần qua, giá vàng trong nước đã tăng rất mạnh, đặc biệt ở những phiên đầu tuần, sau diễn biến quân sự căng thẳng tại Venezuela. Tính chung tuần, giá vàng SJC đã tăng tới 7 triệu đồng/lượng, chốt tuần ở vùng giá cao kỷ lục 157,8 – 159,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng nhẫn một số thương hiệu lớn niêm yết cuối tuần cũng rất cao. Cụ thể, nhẫn SJC 999.9 154,3 – 156,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng; vàng Phú Quý 155,0 – 158,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng…

Trên thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mức 4.508 USD/ounce, tăng 140 USD/ounce tính chung tuần.

Giá vàng dự báo tiếp tục tăng trong tuần tới

Đáng nói, sau tuần tăng mạnh mẽ, các chuyên gia vẫn đưa ra dự báo rất lạc quan về triển vọng kim loại quý trong tuần tới. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các nhà phân tích Phố Wall gần như hoàn toàn nhất trí lạc quan về triển vọng ngắn hạn của vàng.

Cụ thể, trong số 16 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, có tới 14 người, tương đương 88%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới. Điều này đồng nghĩa giá kim loại quý này sẽ nhanh chóng thách thức mức cao kỷ lục đạt được hồi tháng 12. Chỉ có 1 người, chiếm 6%, dự đoán giá sẽ giảm, và 1 người khác dự đoán kim loại quý này sẽ giao dịch đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 268 phiếu bầu, cũng cho thấy tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể, 184 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 69%, dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong tuần tới, trong khi 44 người khác, tương đương 16%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 40 nhà đầu tư còn lại, chiếm 15% tổng số, dự kiến giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Theo các nhà phân tích, những động lực dẫn dắt thị trường vàng trong năm 2025 vẫn còn nguyên trong năm 2026. Trong đó, các ngân hàng trung ương vẫn đang mua vào; căng thẳng vẫn leo thang ở Ukraine, Gaza và Venezuela; đồng đô la Mỹ suy yếu, lãi suất giảm… Và các nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục tìm kiếm vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Tuần tới, Mỹ sẽ chờ đón các dữ liệu quan trọng về lạm phát và nhà ở, cùng với các khảo sát về sản xuất khu vực.

Cụ thể, vào thứ Ba là báo cáo CPI của Mỹ cho tháng 12, cùng với số liệu doanh số bán nhà mới cho tháng 9 và tháng 10. Sau đó, vào thứ Tư sẽ công bố chỉ số PPI của Mỹ cho tháng 10 và tháng 11, cũng như doanh số bán lẻ tháng 11 và doanh số bán nhà hiện có cho tháng 12.

Tuần tin tức kinh tế sẽ khép lại vào sáng thứ Năm với số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, cũng như các cuộc khảo sát sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Empire State và Philadelphia.

Theo nhiều chuyên gia, các dữ liệu không phải tất cả đều tốt đẹp, nhưng không có gì đủ tồi tệ để làm lung lay kỳ vọng về lãi suất nới lỏng hoặc kìm hãm tâm lý nhà đầu tư.