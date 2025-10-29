Tối 29-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng nhanh

Tối 29-10, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 146,1 triệu đồng/lượng và bán ra 148,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng tăng tới 3 triệu đồng/lượng. Đây là mức tăng rất mạnh của giá vàng trong một ngày qua, sau khi lao dốc.

Ở nhóm vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, các công ty giao dịch quanh mức 143,8 triệu đồng/lượng mua vào, 146,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng nhẫn cũng phục hồi khoảng 2,6 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh vào cuối ngày

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà đi lên của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, cuối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, kim loại quý bất ngờ tăng mạnh trở lại vượt 4.000 USD/ounce, lên tới 4.012 USD/ounce. So với mức thấp nhất trong phiên hôm qua, mỗi ounce vàng tăng tới 120 USD/ounce.

Giá vàng biến động rất mạnh trong vài ngày qua, tăng giảm mỗi ngày hàng chục USD/ounce và trở nên khó đoán. Sau khi lao dốc vì bị bán tháo mạnh, giá vàng đi lên trở lại khi thị trường kỳ vọng Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất. Thông báo về cuộc họp mới đây của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho thấy, cơ quan này có thể cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % vào cuộc họp chính sách sắp tới. Nếu FED giảm lãi suất, giá vàng sẽ hưởng lợi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 127,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 20,7 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch kỷ lục trong những ngày qua.