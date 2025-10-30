🟡 Cơn sóng vàng: Từ “vào kịp chuyến” đến “ôm lỗ chỉ sau vài ngày”

Những tháng gần đây, giá vàng miếng SJC trong nước liên tục lập đỉnh, có lúc trên thị trường chợ đen, giá vàng vượt 180 triệu đồng/lượng vào ngày 17/10. Người dân đổ xô đi mua, xếp hàng dài tại các tiệm vàng vì sợ “ngày mai giá lại tăng”.

“Em chỉ nghĩ mai vàng lại tăng tiếp…”

Nhìn người người, nhà nhà xếp hàng mua vàng, chị Minh Anh – một nhân viên văn phòng ở Hà Nội – quyết định rút gần 400 triệu tiết kiệm để mua vàng.

“Cả cơ quan ai cũng bàn chuyện vàng, có người khoe mới lãi vài chục triệu chỉ sau một tuần. Em sợ không mua thì lỡ cơ hội, vì lãi suất ngân hàng ở mức thấp,” chị kể lại.

Ngày chị bước vào tiệm, giá vàng gần chạm đỉnh. Người chen kín, nhân viên bán hàng nói không kịp nghỉ tay. Không ai quan tâm giá cao, chỉ sợ hết hàng.

Nhưng chỉ sau ngày hôm sau 18/10, giá vàng quay đầu giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng. Tính đến hôm nay, giá vàng vẫn tiếp tục đà giảm, lùi về mốc 145 triệu đồng/lượng.

Số tiền tiết kiệm nhiều năm của chị Minh Anh “bay” hàng chục triệu chỉ trong vài ngày.