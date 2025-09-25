Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng hôm nay, 25-9: Giá vàng thế giới bị bán tháo

Giá vàng hôm nay, 25-9, lao dốc hàng chục USD/ounce khi nhà đầu tư ồ ạt bán ra, thu về lợi nhuận sau chuỗi tăng giá mạnh.

Giá vàng hôm nay sụt giảm rất mạnh

Tính đến 6 giờ sáng ngày 25-9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm xuống còn 3.741 USD/ounce, mất 39 USD/ounce so với mức cao nhất trong phiên giao dịch ngày 23-9 đạt 3.780 USD/ounce.

Sự sụt giảm này phản ánh hoạt động bán tháo mạnh mẽ, khi các nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời, sau khi kim loại quý này đạt đỉnh lịch sử

Các thị trường bên ngoài quan trọng cho thấy chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng mạnh lên khoảng 97,24 điểm, trong khi giá dầu thô tăng và giao dịch quanh mức 64,86 USD/thùng. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,12%. Những yếu tố này đang tạo áp lực lên giá vàng, vốn thường di chuyển ngược chiều với đồng USD và lãi suất trái phiếu.

Giới phân tích nhận định, đợt bán tháo hiện tại có thể là cơ hội mua vào cho nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt khi lạm phát toàn cầu và bất ổn địa chính trị vẫn là động lực hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới, bao gồm báo cáo việc làm và quyết định lãi suất của FED, để dự báo xu hướng tiếp theo.

Tại Việt Nam, cuối ngày 24-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra 131,5 triệu đồng/lượng.

25/09/2025 06:45 AM (GMT+7)
