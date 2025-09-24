Kinh tế 24h: Giá vàng tăng rất mạnh lên đỉnh cao mới

Đua nhau bán chung cư 100 triệu đồng/m2, ai có tiền mà mua?

Thị trường chung cư Hà Nội đang chứng kiến cuộc đua giá khốc liệt, với nhiều dự án cao cấp, hạng sang chào bán 100-300 triệu đồng/m2, ngang ngửa giá nhà liền kề, biệt thự. Theo Sở Xây dựng, từ đầu năm 2025, Hà Nội có 33 dự án cung cấp 30.364 sản phẩm, chủ yếu là chung cư (24.556 căn). Nguồn cung phục hồi nhưng giá vẫn tăng mạnh, tập trung vào phân khúc cao cấp.

Một số dự án nổi bật: Long Biên Central (118 triệu đồng/m2), Sun Feliza Cầu Giấy (140-200 triệu đồng/m2), The Matrix Premium (130 triệu đồng/m2), Noble Crystal Tây Hồ (188-330 triệu đồng/m2). Các dự án giá 60-90 triệu đồng/m2 cũng xuất hiện tại Hoàng Mai, Thanh Trì, Đông Anh.

Giá cao khiến việc mua nhà ngày càng khó. Một căn hộ 50m2 tại Long Biên có giá khoảng 5,9 tỷ đồng, căn 4 phòng ngủ lên tới 18-19,5 tỷ đồng. Người lao động thu nhập cao cũng chật vật tích lũy. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu làm rõ tình trạng “thao túng” thị trường, gây méo mó giá nhà, khi chung cư 70-100 triệu đồng/m2 khiến nhiều người không thể mua.

Cơ cấu sản phẩm bất động sản lệch pha nghiêm trọng. Căn hộ dưới 2 tỷ đồng chỉ chiếm 3,9% tại Hà Nội, trong khi căn hộ trên 5 tỷ đồng chiếm 55,6%. Phân khúc bình dân và trung cấp (dưới 50 triệu đồng/m2) gần như biến mất từ 2023. Với thu nhập hiện tại, một gia đình trung bình mất 27-80 năm để mua căn hộ 70m2, tùy theo tỷ lệ tích lũy. Thị trường ngày càng xa tầm với của người mua thực.

Giá vàng tăng rất mạnh lên đỉnh cao mới

Ngày 23/9/2025, giá vàng trong nước tăng mạnh, lập đỉnh cao mới. Giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết 133 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Giá vàng nhẫn cũng vọt lên, với nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (Doji) ở 128,5-131,5 triệu đồng/lượng, SJC nhẫn 128,8-131,5 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu 129,3-132,3 triệu đồng/lượng, tăng 1-1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng 57 USD/ounce, đạt 3.777 USD/ounce (giao ngay), tương đương 119,4 triệu đồng/lượng (quy đổi theo Vietcombank, chưa thuế, phí), với hợp đồng tương lai tháng 12/2025 ở 3.679 USD/ounce, tiến gần 3.800 USD/ounce. Chênh lệch giá trong nước và thế giới là 15,6 triệu đồng/lượng.

Xu hướng giá vàng được ông Tim Waterer (KCM Trade) dự báo tăng nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất thêm và mua vàng mạnh từ ngân hàng trung ương toàn cầu. Tuy nhiên, Heraeus Precious Metals cảnh báo đà tăng 10% trong 5 tuần qua có thể dẫn đến trạng thái quá mua, khiến giá có thể điều chỉnh hoặc đi ngang ngắn hạn trước xu hướng mới. Giá vàng trong nước phản ánh áp lực cầu cao, trong khi thế giới chịu tác động từ chính sách tiền tệ Mỹ và nhu cầu tích trữ.

Tiền vào chứng khoán 'mất hút'

Ngày 23/9/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam giằng co, VN-Index tăng nhẹ 0,81 điểm (0,05%) lên 1.635,26 điểm, trong khi HNX-Index giảm 1,22 điểm (0,44%) xuống 273,01 điểm, UPCoM-Index lùi 0,13 điểm (0,12%) còn 110,02 điểm. Nhà đầu tư thận trọng, dòng tiền thu hẹp, thanh khoản sụt giảm mạnh, với giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 23.200 tỷ đồng, giảm 35% và thấp nhất gần 3 tháng.

Áp lực bán tăng sau 14h khiến nhóm vốn hóa lớn điều chỉnh, rổ VN30 có 15 mã tăng, 11 mã giảm. SHB giảm 2,3%, VJC, VRE, FPT, BCM, HDB mất hơn 1%, trong khi MWG dẫn đầu với 1,7%, CTG, VPB, STB, TPB tăng trên 1%. Ngân hàng trở lại vai trò đầu kéo nhưng biên độ nhỏ. Bất động sản phân hóa, VIC tăng nhẹ, VHM, VRE giảm, CII, DIG, CEO chìm trong sắc đỏ. Nhóm chứng khoán tích cực hơn với VIX, SSI, VND, SHS, VCI, HCM tăng, đặc biệt SSI chuẩn bị chi 2.075 tỷ đồng cổ tức 2024 (10%, ngày chốt 26/9, trả 15/10).

Khối ngoại mua bán cân bằng, bán ròng 5 tỷ đồng, mua ròng VIX, MWG, SHB, nhưng xả FPT. Thị trường ảm đạm, nhà đầu tư chọn đứng ngoài quan sát, chờ cơ hội.

Fanpage của Thuế TP HCM bị giả mạo để lừa đảo

Ngày 23/9/2025, cơ quan Thuế TP.HCM cảnh báo về một tài khoản facebook giả mạo mang tên "Thuế Thành phố Hồ Chí Minh", đăng tải nội dung không chính thức, gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh cơ quan vừa sáp nhập thuế từ Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương theo mô hình mới.

Ngoài fanpage giả, nhóm lừa đảo còn mạo danh cán bộ thuế, liên lạc qua điện thoại hoặc ứng dụng như eTax Mobile, đề nghị hỗ trợ điều chỉnh thông tin cá nhân, khai thuế thu nhập cá nhân, người phụ thuộc nhằm trục lợi.

Thuế TP.HCM khẳng định trang chính thức có tích xanh, khuyến cáo người dân, doanh nghiệp đề cao cảnh giác, tránh tin tưởng thông tin từ các nguồn không chính thức để không bị lừa đảo. Cơ quan đang đẩy mạnh tuyên truyền qua các kênh chính thức, hướng dẫn người nộp thuế nắm thông tin và tuân thủ chính sách pháp luật thuế. Sự việc nhấn mạnh nhu cầu kiểm tra kỹ lưỡng nguồn tin, bảo vệ quyền lợi và tránh rủi ro tài chính từ các hành vi giả mạo.

Thủ tướng yêu cầu gỡ thẻ vàng thủy sản trong năm nay

Tại phiên họp lần 14 Ban chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) chiều 23/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu gỡ thẻ vàng thủy sản trong năm nay, coi đây là nhiệm vụ cấp bách gắn với uy tín và sinh kế ngư dân. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm, tập trung thiết lập trật tự quản lý đội tàu, phát triển nghề cá xa bờ bền vững, an toàn, nâng cao đời sống ven biển.

Sau gần 8 năm bị EC cảnh báo thẻ vàng (tháng 10/2017), Việt Nam đạt tiến bộ như 99% tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS), giảm vi phạm vùng biển nước ngoài, hoàn thiện pháp lý. Tuy nhiên, tái phạm vẫn xảy ra, kiểm soát tàu cá chưa triệt để, một số địa phương buông lỏng. Đoàn EC dự kiến kiểm tra tháng 10/2025, đòi hỏi chuẩn bị báo cáo, chấn chỉnh vi phạm.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cơ quan liên quan kiểm tra địa phương, xử lý dứt điểm IUU; Bộ Quốc phòng tăng tuần tra, xử lý vi phạm VMS, vượt ranh; Bộ Ngoại giao hỗ trợ ngư dân bị bắt, đàm phán với nước láng giềng; Bộ Công an điều tra đường dây môi giới khai thác trái phép. Các tỉnh ven biển giám sát chặt cảng, truy xuất nguồn gốc, chủ tịch địa phương chịu trách nhiệm nếu vi phạm. Doanh nghiệp, hiệp hội không thu mua thủy sản IUU.

Thẻ vàng khiến xuất khẩu hải sản sang EU giảm từ 18% xuống 10% tổng kim ngạch, tăng chi phí, kéo dài thông quan, làm suy giảm uy tín, thúc đẩy nỗ lực gỡ thẻ.