Giá vàng tuần qua: "Bốc hơi" 8 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh tháng 3

Giá vàng tuần qua lao dốc

Trong tuần thứ 2 tháng 3/2026, giá vàng SJC và nhẫn đồng loạt có những biến động rất mạnh, chịu ảnh hưởng từ tình hình địa chính trị thế giới, đặc biệt là những diễn biến mới tại khu vực Trung Đông.

Theo đó, giá vàng SJC đầu tuần đã tăng tăng liên tục đến giữa tuần, sau khi xuống mức thấp nhất trong tuần vào ngày 9/3, mua vào 179,5 triệu đồng/lượng và 182,5 triệu đồng/lượng mức bán ra. Sau đó, đà tăng đưa giá vàng lên đỉnh tuần vào 12/3, với khoảng 184,2 triệu đồng/lượng mua vào và 187,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Biến động giá vàng SJC trong tuần từ 8 - 14/3. Biểu đồ: AI thiết kế

Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh, thị trường nhanh chóng điều chỉnh giảm trong các ngày tiếp theo. Đến 14/3, giá vàng lùi xuống còn khoảng 179,6 triệu đồng/lượng mua vào và 182,6 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất trong tuần và thấp hơn 8,3 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh trong tháng 3 (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng, bán ra 190,9 triệu đồng/lượng).

Tương tự đối với vàng nhẫn, giá tăng dần đến giữa tuần sau đó liên tục giảm mạnh xuống mức thấp nhất tuần. Cụ thể, theo giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, đầu tuần, giá vàng nhẫn ở mức khoảng 182 triệu đồng/lượng mua vào và 185 triệu đồng/lượng bán ra. Sau đó, giá giảm xuống mức 183,1 triệu đồng/lượng mức mua vào và 180,1 triệu đồng/lượng mức bán ra trước khi bước vào nhịp tăng. Đà đi lên kéo dài đến 12/3, khi giá chạm đỉnh tuần khoảng 184,2 – 187,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Diễn biến giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu trong tuần từ 8 - 14/3. Biểu đồ: AI thiết kế

Tuy nhiên, sau khi đạt mức cao nhất, thị trường nhanh chóng hạ nhiệt. Giá vàng nhẫn liên tục điều chỉnh trong các phiên tiếp theo. Đến 14/3, giá lao dốc về mức quanh 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183 triệu đồng/lượng bán ra, đánh dấu mức thấp nhất trong tuần và từ đầu tháng 3 đến hiện tại.

Sau một tuần biến động, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã giảm từ 2 - 2,4 triệu đồng/lượng so với cuối tuần vừa qua và đều đánh dấu mức thấp nhất trong nửa đầu tháng 3/2026. Đáng chú ý, trong nhiều ngày giá vàng đi ngược chiều với giá xăng dầu trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông bùng phát mạnh mẽ.

Giá vàng thế giới giảm sâu

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới chốt phiên ở mức 5.019 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.300 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 159 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC trong nước (182,6 triệu/lượng) và vàng thế giới hiện là 23,6 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng đã dao động quanh mức 5.000 - 5.240 USD/ounce trong tuần này, tăng đều đặn đến sáng thứ ba, sau đó giảm chậm kéo dài đến chiều thứ sáu khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh kéo dài và phức tạp hơn ở Trung Đông.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 5.159 USD/ounce và đã trải qua giai đoạn giảm mạnh ngay từ đầu, lao thẳng xuống còn 5.036 USD/ounce vào tối ngày đầu mở phiên (tối ngày 9/3, theo giờ Việt Nam).

Sau khi bật tăng trở lại và lấy lại mức 5.100 USD/ounce ngày hôm sau (ngày 10/3, theo giờ Việt Nam), giá vàng bắt đầu tăng đều đặn trở lại, vượt qua mốc 5.190 USD/ounce trong các phiên giao dịch châu Á và châu Âu. Điều này thúc đẩy các nhà giao dịch Bắc Mỹ đã nhanh chóng đẩy giá kim loại quý này lên mức cao nhất tuần 5.240 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần qua. Nguồn: Trading Economics

Tuy nhiên, thời gian vàng duy trì ở mức giá cao ngất ngưởng này không kéo dài, khi nỗ lực nhằm phá vỡ kỷ lục mới đã thất bại và đẩy kim loại quý này xuống dưới mức 5.200 đô la. Và với mức này trở thành ngưỡng kháng cự mạnh, vàng bắt đầu đợt giảm giá không ngừng trong ba ngày.

Đến ngày cuối phiên, giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch châu Á và châu Âu dao động quanh mức 5.100 USD/ounce. Và đến gần thời điểm chốt phiên, giá vàng giảm mạnh về mức 5.019 USD/ounce. Mức giá này giảm mạnh 135 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó.

Giới chuyên gia nhận định, hiện tại kỳ vọng của thị trường về việc hạ lãi suất dần tan biến đã lấn át hoàn toàn vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của kim loại quý này.

Đồng USD tăng giá mạnh mẽ khi giới đầu tư ráo riết tìm kiếm thanh khoản sau thông báo về đợt tập kích quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào các mục tiêu của Iran, cùng tình trạng phong tỏa hiệu quả tại eo biển Hormuz. Thông thường, những bất ổn địa chính trị sẽ thúc đẩy nhu cầu tích trữ vàng. Tuy nhiên, rủi ro lạm phát dai dẳng khi giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng đã đẩy dòng tiền dịch chuyển sang các loại tài sản có lợi suất cao hơn.

Giới quan sát thị trường hiện gần như loại bỏ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm 2026, do chi phí năng lượng leo thang đang làm phức tạp hóa lộ trình ổn định giá cả.

Sự trỗi dậy của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã kích hoạt làn sóng thanh lý bắt buộc, khi các nhà đầu tư phải bán tháo vàng và huy động tiền mặt. Bất chấp những tiếng súng vẫn đang nổ ra tại Trung Đông, vàng trải qua tuần giảm giá thứ 2 liên tiếp.